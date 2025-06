Aïda dreifach prämiert: Wiener Café-Konditorei räumt bei FAB Awards ab

Die Wiener Café-Konditorei Aïda darf sich über einen weltweiten historischen Sieg freuen, nachdem sie bei den "FAB Awards" gleich dreifach ausgezeichnet wurde - und damit das höchst- und meistprämierte Konzept darstellt.

Aïda hat zur Weltspitze aufgeschlossen! In einem internationalen Wettbewerb, organisiert vom "The Moodie Davitt Report", setzten sich Aïdas Standorte gegen hunderte Bewerber weltweit durch. Die FAB Awards gelten als die wichtigste globale Referenz für Reisegastronomie.

Die Wiener familiengeführte Traditions-Café-Konditorei AÏDA wurde am 26. Juni im Rahmen der "FAB Awards 2025" in Barcelona gleich dreifach ausgezeichnet und ist damit das höchst- und meistprämierte Konzept in der Geschichte der FAB Awards.

Die ausgezeichneten AÏDA-Kategorien

"Bestes To-Go-Konzept weltweit" mit AÏDA, Flughafen München (Franchise-Partner Allresto Flughafen München GmbH)

"Bestes Kaffeehaus in Middle East & Africa – AÏDA" mit AÏDA am Flughafen Jeddah (Franchise-Partner SSP Group)

"Bestes To-Go-Konzept Europas" mit AÏDA, Flughafen München (Franchise-Partner Allresto Flughafen München GmbH)

"Diese drei Auszeichnungen sind eine Bestätigung, dass unsere Vision funktioniert. Wiens Kaffeehauskultur, handgemachte Mehlspeisen und gelebte Tradition berühren Menschen weltweit", freut sich Dominik Prousek, vierte Generation der AÏDA-Eigentümerfamilie. "All unsere Produkte werden aus österreichischen Zutaten in Wien hergestellt. Von der Cremeschnitte bis zum Punschkrapferl wie auch der Kaffee wird weltweit aus Wien verschickt. Dieses Konditorhandwerk wird von Jeddah bis München wertgeschätzt und erhielt letztlich die dreifache Anerkennung. Dies zeigt, dass die Welt Wiener Qualität, Geschichte und Tradition liebt", so Dominik Prousek.

© Aïda

In nur sechs Monaten hat AÏDA fünf internationale Standorte eröffnet. Zwei davon gehören nun offiziell zu den besten der Welt. Für Prousek ist klar: "Wiener Kaffeehauskultur ist ein Kulturerbe mit Strahlkraft. Sie ist nicht altmodisch, sie ist zeitlos. Unsere Aufgabe ist es, diese Tradition ins Heute zu tragen und in die Welt zu bringen. Mit regionalen Zutaten aus Österreich, echten Geschichten meiner Familie wie auch der Wiener Kultur und echter Handarbeit. Das ist kein Marketing - das ist unsere DNA."

Das Besondere an AÏDA

Am Flughafen München betreibt AÏDA gemeinsam mit Allresto einen nur 19 m² großen Standort. Klein, aber fein, denn täglich werden mehr al 70 Mehlspeisen, 35 Kaffee- und Teespezialitäten, eigene Wiener Weine und Signature-Produkte, wie der Apfelstrudel angeboten. Die verdeutlicht, dass selbst im Rahmen eines To-Go-Konzept das volle AÏDA Kaffeehauserlebnis zu transportieren möglich ist.

© Allresto

Die Jury zeichnete diesen Auftritt gleich doppelt aus: als Bestes To-Go-Konzept Europas und Bestes To-Go-Konzept weltweit. Welch unglaublicher Erfolg für eine Wiener Café-Konditorei. In Jeddah realisierte AÏDA mit SSP das bislang größte Kaffeehaus der Unternehmensgeschichte: Fast 300 m², geöffnet rund um die Uhr, mit halal-zertifizierten Mehlspeisen, regional inspirierten Kreationen und einem 30-köpfigen Team, das nicht nur serviert, sondern AÏDA lebt und erzählt.

© Aïda

© Aïda

"Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter servieren unseren Gästen nicht nur Strudel und Melange - sie offerieren Geschichten, Lebensgefühl und Kultur. Kaum jemand weiss, dass das Croissant seinen Ursprung in Wien hat. Warum es 'Viennoiserie' heißt und was eine echte Melange ausmacht. Diese Verbindung aus Gastfreundschaft und Kultur hat die Jury in der Kategorie Best Coffee Shop – Middle East & Africa begeistert", betont Prousek.