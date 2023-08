gurkerl.at friert die Preise für alle Schulartikel ein

Zum Schulstart Hefte &Co zum Vorjahrespreis

Wien. Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich hat die Preise von Schulsachen verglichen. Gegenüber dem Vorjahr sind die erhobenen Schulartikel bei fünf Handelsketten in Wien um durchschnittlich 4,6 Prozent teurer geworden, im Papier-Fachhandel um durchschnittlich sieben Prozent. Der Online-Supermarkt gurkerl.at reagiert darauf und garantiert für alle Schulartikel die Preise aus dem Vorjahr.

Rotstift. "Stifte, Hefte, Ordner, Malkästen und Pausenboxen - die ohnehin schon lange Einkaufsliste von Familien wird in den nächsten Wochen noch länger. Sie sind vom enormen Preisanstieg besonders betroffen. Wir setzen hier im wahrsten Sinne des Wortes den Rotstift an", so Marketing-Direktorin Carolin Kracmer.