© apa

Pleite-Milliardär

Alle Details zum Benko-Urteil: 24 Monate Haft - U-Haft wird angerechnet

15.10.25, 14:06
Teilen

Benko schuldig gesprochen! 24 Monate Haft. U-Haft wird angerechnet 

Rund um die Mietvorauszahlung ist Benko aber freigesprochen worden.

Hungerburg-Villa  

Dieser Freispruch rund um die Hungerburg-Villa ist ein Rückschlag für die WKStA. Die Richterin sagt, die Hungerburg war bewohnbar und er wollte dort wohnen. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses waren diese Voraussetzungen gegeben. Die Miete ist auch nicht überhöht gewesen.

350 Quadratmeter mit 6.000 Euro Miete pro Monat 

"Jeder Keller in Innsbruckkostet 1000 Euro". Eine Villa auf der Hungerburg mit 350 Quadratmeter mit 6.000 Euro Miete pro Monat ist nicht von vorhinein überhöht. Das sagt die Richterin. 

Die Ankläger der WKStA wirken zufrieden

Zufriedene Gesichter bei den Anklägern. Benko nimmt das Urteil ganz ruhig zur Kenntnis. "Für ihn seien 300.000 Euro ein Betrag aus der Portokassa gewesen", sagt die Richterin. Auch aus generalpräventiven Gründen sei die Strafe unbedingt zu verhängen. Wegen der Verurteilung muss Benko auch die Kosten des Verfahrens zahlen. Benko kann Rechtsmittel einlegen, das Urteil ist NOCH NICHT RECHTSKRÄFTIG.

