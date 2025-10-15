Alles zu oe24VIP
benko
© apa

Zeugen

Das Signa-Konstrukt: Mehr als 1000 (!) Gesellschaften

15.10.25, 10:00
Ex-Signa Manager sagt aus. 

Ex-Signa Manager M. ist ein stämmiger Mann, mit Glatze, entschlossenem Gesichtsausdruck.

1000 (!) Gesellschaften 

Er muss sich nicht selbst belasten. Was hat er mit der Villa zu tun gehabt, fragt die Richterin: "Eigentlich gar nichts", sagt M. Er sei in der Signa in "einigen Funktionen Geschäftsführer" gewesen. Das Signa-Konstrukt hatte mehr als 1000 (!) Gesellschaften.  

Die Benko-Villa

Der bullige Manager sagt aus, dass er wegen einem Wasserschaden einmal die Villa in Augenschein genommen habe. Er weiß nicht wann und sagt nur, dass es "verschiedene Wasserschäden" gebe. Er wisse auch etwas von einem Hangrutsch. Auch da habe es mehrere gegeben. "Einer davon war wohl im Jahr 2023. Soweit ich mich erinnern kann, war wieder der Herr A. (Anm.: Der als 1. Zeuge schon aufgerufene Techniker)."

