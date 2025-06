Amazon-Boss mit Schock-Ansage: KI wird Jobs vernichten

Amazon-Chef kündigt Job-Umbau an: Brauchen bald weniger Leute.

Eines kann man Amazon-Chef Andy Jassy wohl bestimmt nicht vorwerfen, nämlich die Wahrheit zu verschleiern. So warnte der Tech-Boss seine 1,5 Millionen Mitarbeiter jüngst in einem internen Memo vor beinharten "Veränderungen". Weil man bei Amazon künftig noch stärker auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen will - "praktisch jeder Ecke des Unternehmens" -, droht nun 350.000 Angestellten das Aus.

Die KI-Revolution sorge Jassy nach für "Effizienzgewinne", die den Konzern schrumpfen lassen. "Wir werden weniger Leute für manche Aufgaben brauchen, die heute noch von Menschen gemacht werden", heißt es in der Memo, die CNN veröffentlichte. Gleichzeitig brauche es neue Kräfte für neue Rollen – vor allem im Bereich Technik. KI soll künftig nicht nur Einkaufsprozesse, sondern auch Alltagstätigkeiten übernehmen.

Schon jetzt nutzen über 500.000 Verkäufer auf Amazon die hauseigenen KI-Tools zur Produktbeschreibung. Auch in der Werbung sei KI auf dem Vormarsch, so Jassys. Sein Rat an die Belegschaft: "Wer sich auf KI einlässt, ist bei Amazon gut aufgehoben." Für ihn steht fest: Die Zukunft kommt schnell und sie ist digital.