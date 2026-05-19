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Andreas Treichl
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Andreas Treichl wird Vorstandsvorsitzender der Erste Stiftung

19.05.26, 15:36
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Andreas Treichl löst Boris Marte ab. Stellvertreter wird Philipp Thurn und Taxis

Die Erste Stiftung bekommt ab der Jahresmitte einen neuen Chef. Andreas Treichl, der langjährige CEO der Erste Group und bisher Chairman des Supervisory Boards der Erste Stiftung, löst Boris Marte als Vorstandsvorsitzenden ab. Sein Stellvertreter wird Philipp Thurn und Taxis, der Wolfgang Schopf nachfolgt. Beide Personalentscheidungen seien im Aufsichtsrat der Stiftung getroffen worden, heißt es in einer Aussendung der Erste-Group-Kernaktionärin vom Dienstag.

Ab 1. Juli besteht der Vorstand damit aus Andreas Treichl, Philipp Thurn und Taxis, Martin Wohlmuth und Gudrun Egger. Wohlmuth übernimmt die Rolle des CFO von Schopf.

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