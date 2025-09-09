Alles zu oe24VIP
iphone-17-air

Neue Modelle

Livestream: Apple zeigt das neue iPhone 17

09.09.25, 18:45
Apple präsentiert ab 19 Uhr der Welt das neue iPhone. Laut Gerüchten soll in ihrem Hauptquartier in Cupertino (Kalifornien) das bisher dünnste iPhone jemals gezeigt werden.

Unter dem diesjährigen Motto des Events: "Unfassbar. Und fast da." will Apple ihre neuesten iPhones präsentieren. Dieses Jahr soll sich auch am Äußeren des Geräts was ändern und nicht nur im Inneren.

+++ Der oe24-Liveticker weiter unten im Artikel +++

Das soll gezeigt werden

Neuest iPhone: 

Das Modell soll demnach mit einer Dicke von rund 5,5 Millimetern spürbar dünner als aktuelle iPhones sein. Ein Kompromiss für das kompakte Design sei allerdings, dass es nur ein Kameraobjektiv haben werde, hieß es bei Bloomberg. Spekulationen über ein solches dünneres iPhone hatte es schon seit einiger Zeit gegeben. Samsung kam Apple in dem Segment mit dem 5,8 Millimeter dicken Modell Galaxy Edge zuvor.

Das nächste iPhone Pro soll Medienberichten zufolge erstmals seit 2020 ein nennenswert neues Aussehen bekommen: Die Kamera-Insel auf der Rückseite soll sich demnach über die Breite des Geräts ziehen. Auch soll der Rahmen wieder aus Aluminium statt Titan bestehen, da es leichter sei und besser Wärme ableite. Während Apple bei den Pro-Geräten zuletzt auf Farb-Akzente verzichtete, sollen es die neue Generation angeblich auch in Orange geben.

Apple Watch:

Im September präsentiert der Konzern traditionell auch neue Modelle seiner Computer-Uhr Apple Watch. In diesem Jahr wird unter anderem die nächste Generation der größeren Apple Watch Ultra erwartet, die speziell auf Abenteurer und Extremsportler ausgelegt ist. Sie wird laut Medienberichten unter anderem direkt mit Satelliten kommunizieren können. Am anderen Ende der Preisspanne soll demnach auch das günstigste Modell Apple Watch SE ein Update mit neuen Displays und Chips bekommen.

AirPods Pro:

Den Bloomberg-Informationen zufolge soll es bald auch ein neues Modell der Ohrhörer AirPods Pro geben. Der Konzern testete demnach einen Sensor zur Pulsmessung in den Geräten. Apple arbeite auch an einer Funktion, mit der die Ohrhörer in der Lage sein sollen, Unterhaltungen der Nutzer in Echtzeit zwischen verschiedenen Sprachen zu übersetzen.

 19:14

Jetzt kommt die Apple Watch

Tim Cook ist wieder da. Er erklärt, wie wichtig die Apple Watch für viele Menschen weltweit ist.

 19:13

Akku & Preis

Apple verspricht, dass die AirPods Pro 3 acht Stunden Akkulaufzeit haben sollten.

Ebenfalls wurde der Preis angekündigt. Die Smartwatch soll 249 Euro kosten und ist ab dem 19. September verfügbar. Die Vorbestellung startet ab 9. September.

 19:11

Neues Design

Das Design ist angepasst. Die AirPods sollen besser in unterschiedlichen Ohren passen.

 19:07

Live-Übersetzung und bessere Qualität

Die AirPods Pro 3 sollen bessere Audio-Qualität und Noise Cancelling haben. Das Besondere: Die AirPods Pro 3 bieten Live-Übersetzung an! Die Kopfhörer können Gespräche sofort übersetzen.

 19:04

Neue AirPods Pro 3 vorgestellt

Die neuen AirPods Pro 3 schauen den bisherigen sehr ähnlich.

 19:02

Tim Cook ist da.

Apple-CEO Tim Cook startet die Präsentation mit den neuen AirPods.

 18:58

Jetzt geht es los!

Die Präsentation hat gestartet.

 18:56

Beginn in Kürze

Die gesamte Apple-Prominenz ist im Steve-Jobs-Theater schon fast da, nur CEO Tim Cook fehlt noch.

