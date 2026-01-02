Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.250 aktien up +0.16% Andritz AG 66.60 aktien down -0.22% BAWAG Group AG 128.10 aktien down -0.7% CA Immobilien Anlagen AG 22.700 aktien up +0.8% CPI Europe AG 15.620 aktien down -0.64% DO & CO Aktiengesellschaft 204.00 aktien down -1.45% EVN AG 27.350 aktien up +0.74% Erste Group Bank AG 102.50 aktien down -0.39% Lenzing AG 23.900 aktien up +2.14% OMV AG 47.880 aktien up +0.76% Oesterreichische Post AG 30.900 aktien down -0.64% PORR AG 32.350 aktien up +0.62% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.080 aktien down -0.57% SBO AG 27.800 aktien up +2.02% STRABAG SE 80.30 aktien down -0.86% UNIQA Insurance Group AG 15.440 aktien down -0.13% VERBUND AG Kat. A 62.60 aktien up +0.97% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.10 aktien down -0.15% Wienerberger AG 30.080 aktien down -1.76% voestalpine AG 37.960 aktien up +0.48%
  1. oe24.at
  2. Business
AMS Themenbild
© APA/GEORG HOCHMUTH

Konjunktur

Arbeitslosigkeit in Österreich schon wieder gestiegen

02.01.26, 09:23
Teilen

Arbeitslosigkeit im Dezember weiter gestiegen - Fast 435.000 ohne Job  

Die Arbeitslosigkeit hat sich zum Jahresende weiter erhöht: Ende Dezember 2025 waren 434.572 Menschen in Österreich arbeitslos oder in AMS-Schulung, um 2,0 Prozent bzw. 8.560 mehr als vor einem Jahr.

Das teilte das Arbeits- und Sozialministerium am Freitag mit. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,4 Prozent, um 0,2 Prozentpunkte höher als im Dezember 2024.

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann 

Der Anstieg habe sich jedoch verlangsamt, heißt es in der Mitteilung. Zugleich sei die Beschäftigung gegenüber dem Vorjahr wieder leicht gestiegen (geschätzt plus 4.000 Beschäftigungsverhältnisse). Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) verwies auf eine mögliche Entspannung im Jahresverlauf:

"Die Beschäftigung wird wieder stärker wachsen und die Arbeitslosigkeit soll im zweiten Halbjahr etwas sinken." Dabei verweist das Ministerium auf das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), das einen Rückgang um rund 4.000 Personen erwarte. Die unselbstständige Aktivbeschäftigung soll um etwa 27.000 zunehmen.

Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen 

Die Arbeitslosigkeit von Frauen stieg im Dezember um 6,6 Prozent, bei Männern um 0,5 Prozent. Die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen (mindestens ein Jahr AMS-Vormerkung) wuchs auf 102.491 Personen (plus 12,8 Prozent). Die beim AMS gemeldeten sofort verfügbaren offenen Stellen sanken gegenüber dem Vorjahr um 16,2 Prozent auf 67.647.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden