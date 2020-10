Banken als Anlaufstelle für Corona-Unterstützungen

23 Mrd. Euro an Krediten müssen derzeit nicht zurückgezahlt werden.

Österreichs Banken sind in der Corona-Krise eine Drehscheibe für die staatlichen Hilfen: Im Zuge der Krise haben sie heuer bereits Kreditmoratorien im Ausmaß von 23 Milliarden Euro an Haushalte und Unternehmen vergeben - sie verzichten also vorläufig auf Tilgungen und Zinsen.

Stundungen

Das entspricht rund 7 Prozent des Kreditportfolios der österreichischen Banken, so eine Analyse der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).

Rund 7 Prozent aller Kredite sind derzeit gestundet.

Die Banken helfen aber auch bei der Vergabe neuer Hilfen: Im Zusammenhang mit Corona wurden bis jetzt rund 19.000 Darlehen mit staatlichen Garantien im Volumen von 6 Mrd. Euro neu vergeben. Aufgrund der Moratorien und Staatsgarantien gab es dadurch bis Juli 2020 ein Wachstum von 5,9 Prozent bei Krediten an Unternehmen und 3,7 Prozent bei Privatkrediten.