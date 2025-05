Bekannte Bäckerei und Konditorei ist pleite

Die traditionsreiche Bäckerei Moshammer mit Sitz in Böhlerwerk (NÖ) hat Insolvenz angemeldet. Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde am 14. Mai am Landesgericht St. Pölten eröffnet.

Die "Moshammer Norbert GmbH" betreibt eine Bäckerei mit Konditorei, Café und Lokal in Böhlerwerk sowie zwei Filialen in Waidhofen/Ybbs, darunter das 2023 eröffnete Lokal "Mosis". Die Insolvenz betrifft 41 Gläubiger und 55 Mitarbeiter. Die Gesamtforderungen belaufen sich auf rund 615.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in der Höhe von 170.000 Euro. Eine Unternehmensfortführung wird von der Schuldnerin angestrebt und ist in weiterer Folge eine Entschuldung im Rahmen eines Sanierungsplanes beabsichtigt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Wie der "KSV1870" berichtet, werden Geschäftsschließungen in den Ortskernen als Hauptursache für die Insolvenz genannt, die zur Verringerung der Kundenfrequenz führten. Ebenso werden die gestiegenen Energiekosten als einer der Gründe genannt.

Das Unternehmen möchte sich im Rahmen eines Sanierungsplans entschulden. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplanvorschlag von 20% binnen 2 Jahren unterbreitet. „Der Insolvenzverwalter wird zu entscheiden haben, ob das Unternehmen im Interesse der Gläubiger fortgeführt werden kann", so Florian Helminger vom KSV1870. Ob der Fortbestand des Unternehmens tatsächlich möglich ist, wird der bestellte Insolvenzverwalter prüfen. Die Prüfungstagsatzung findet am 8. Juli statt. Geschäftsführer Norbert Moshammer zeigt sich kämpferisch: "Wir werden jedenfalls alles im Rahmen unserer Möglichkeiten Stehende unternehmen, um den Betrieb positiv fortführen zu können", zitiert ihn die "NÖN".