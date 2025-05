Nächster Pleite-Schock: Insolvenz-Alarm um Wiener Luxus-Hotel

Die Betreiberfirma des Grand Hotel Wien ist insolvent.

Das ist die nächste Mega-Pleite für Österreich.

Luxus-Hotel

Das Grand Hotel: Die edle Adresse an der Wiener Ringstraße ist einer der ersten Anlaufstellen für einen Aufenthalt in Wien und genießt einen guten Ruf in der ganzen Welt.

An der Ringstraße

Um das luxuriöse und weltberühmte Grand-Hotel in Wien gibt es einen Pleite-Schock. Das Konkursverfahren sorgt für mächtig Aufregung. Die Erste Wiener Hotel-Aktiengesellschaft ist pleite. Sie ist am Grand Hotel in Wien beteiligt. Das bestätigte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV).

Was heißt das für das Hotel?

Die Insolvenzverfahrenseröffnung ist am Handelsgericht Wien angesiedelt. Welche Auswirkungen der Insolvenz-Wirbel für das operative Geschäft des beliebten Nobel-Hotels hat, ist noch unklar. Laut AKV wurde das Verfahren über Gläubigerantrag eröffnet. Um wie viele Gläubiger es sich handelt, die betroffen sind, ist noch unklar.