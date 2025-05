Bekanntes Wiener Gourmet-Restaurant schlittert in die Pleite

Schon wieder ging ein Lokal in der Wiener Innenstadt pleite.

Bittere Nachrichten aus der Wiener Gastronomieszene: Die C.O.P. GmbH, ein bekanntes Edelrestaurant in der Biberstraße im 1. Bezirk, hat Insolvenz angemeldet. Der Grund: Der Verlust des bisherigen Geschäftslokals nach nur zwei Jahren Betrieb sowie massive Investitionen, die sich nicht amortisiert haben.

Laut Insolvenzantrag war die Schließung des Standorts in der Biberstraße 8 ausschlaggebend für die Pleite. Die Betreiber hatten beträchtliche Mittel in die Ausstattung und Gestaltung des Lokals investiert, diese Kosten konnten bis zum Verlust der Immobilie jedoch nicht eingespielt werden. Ein kurzfristig bezogener Übergangsstandort konnte den gehobenen Gastronomiebetrieb aufgrund seiner geringen Kapazität nicht tragen. Für ein neues Lokal in vergleichbarer Lage fehlen dem Unternehmen die finanziellen Mittel.

Gastronomen-Familie Molcho

Die C.O.P. GmbH wird der Gastronomen-Familie Molcho zugerechnet. Laut Creditreform hält Chaya Molcho 30 Prozent der Gesellschaftsanteile, weitere 30 Prozent gehören der Audriel GmbH von Nuriel und James Audrey Lee Molcho. Die restlichen 40 Prozent hält Elihay Guillaume Berliner.

Hintergrund der Probleme ist ein geplatzter Mietvertrag: Die Räumlichkeiten in der Biberstraße wurden ursprünglich über einen Untermietvertrag mit der Firma The Location dot one GmbH angemietet. Über deren Vermögen wurde jedoch im Februar 2024 selbst ein Insolvenzverfahren eröffnet. In Folge versuchte die C.O.P. GmbH, direkt mit der Eigentümerin der Liegenschaft einen neuen Mietvertrag auszuhandeln – ohne Erfolg.

Ein gemeinsam beauftragtes Gutachten hatte zuvor erhebliche Mängel an den technischen Anlagen des Gebäudes aufgedeckt – ein entscheidender Punkt für die Betriebsanlagengenehmigung. Da die Behebung dieser Mängel laut Vertrag in die Verantwortung von The Location dot one GmbH gefallen wäre, diese jedoch untätig blieb, kam es zu keiner Einigung mit der Eigentümerin über einen Hauptmietvertrag.

Über die genaue Höhe der Verbindlichkeiten der C.O.P. GmbH gibt es derzeit noch keine Angaben.