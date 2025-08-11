Beliebte Kult-Bar ist pleite – 250.000 € Schulden

Die Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich auf rund 250.000 Euro.

Die "KSM Gastro-Service GmbH", Betreiberin der beliebten "Vincent Bar" in Bregenz, hat Insolvenz angemeldet. Das Landesgericht Feldkirch eröffnete am 11. August 2025 auf Eigenantrag ein Konkursverfahren, wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mitteilte. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich auf rund 250.000 Euro.

Die "Vincent Bar" in der Kirchstraße 10 war bis Ende Mai 2025 in Betrieb. Von der Insolvenz sind drei Personen betroffen: der aktuelle Geschäftsführer sowie zwei weitere Gesellschafter, die zuvor ebenfalls als Geschäftsführer tätig waren. Diese beiden Mitgesellschafter gaben ihre Geschäftsführerpositionen bereits Ende April auf.

Kontinuierlich sinkende Umsätze

Ausschlaggebend für die wirtschaftliche Schieflage waren kontinuierlich sinkende Umsätze, die den Betrieb zunehmend belasteten. Hinzu kamen arbeitsrechtliche Forderungen der ausgeschiedenen Mitgesellschafter, die die finanzielle Situation zusätzlich verschärften. Die Kombination aus wirtschaftlichem Druck und rechtlichen Ansprüchen führte zunächst zur Schließung der Bar und letztlich zum Insolvenzantrag.