  1. oe24.at
  2. Business
Laurent Freixe
Boss gefeuert

Beziehung zu Mitarbeiterin: Hatte der Nestlé-CEO bereits vor 10 Jahren eine Affäre?

02.09.25, 08:55 | Aktualisiert: 02.09.25, 10:30
Der Nestlé-Boss Laurent Freixe ist seinen Job los, weil er eine geheime Affäre zu seiner Mitarbeiterin hatte. 

Der Lebensmittel-Reise Nestlé schmiss den CEO sofort raus. Eine geheime Affäre zu einer direkt Unterstellten bricht den Unternehmens-Kodex, wie es bei der Bekanntmachung des Rausschmiss-Grundes in der Presseaussendung des Unternehmens hieß. Eine Untersuchung mit einer externen Rechtsberatung deckte die „nicht offengelegte romantische Beziehung“ auf, hieß es darin auch.

Genauere Details zu der Beziehung machte das Unternehmen nicht öffentlich. Doch wie die "Bild" schreibt, hatte das investigative Finanz-Portal „Inside Paradeplatz“  bereits im Juli darüber berichtet, dass Freixe sich intern in eine Marketing-Mitarbeiterin verliebt habe. Dies wurde bisher nicht bestätigt. 

Beförderte er sie persönlich?

Angeblich sollen sich die beiden 2022 am Hauptsitz in der Schweiz kennengelernt haben. Eineinhalb Jahre später soll sie zur Marketing-Vizepräsidentin für Amerika befördert worden sein und - wie das Portal berichtet - das durch ihn persönlich. Denn zu diesem Zeitpunkt war er Leiter der Amerika-Abteilung. Ob die beiden da schon ein Paar waren, ist nicht klar. Brisant sind diese Umstände aber auf jeden Fall!

Seine Liebe hat angeblich Konzern verlassen

Der Nestlé-Verwaltungsrat hat nach eigenen Angaben erstmals im Mai dieses Jahres über interne Kanäle von der Beziehung gehört, wie die "Bild", schreibt. Das sagte ein Unternehmenssprecher laut SRF gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Eine interne Untersuchung habe den Verdacht zunächst nicht erhärtet. Erst als es weitere Meldungen gegeben habe, sei die Romanze bei einer breiter angelegten Untersuchung nachgewiesen worden.  Laut SRF und „Inside Paradeplatz“ soll die Partnerin des Nestlé-Bosses seit Ende Juni nicht mehr bei dem Lebensmittel-Konzern arbeiten.  

Affäre bereits vor 10 Jahren?

Noch brisanter wird es, wenn man in die Vergangenheit blickt: Möglicherweise ist es nicht das erste Mal, dass Freixe eine Affäre am Arbeitsplatz hatte. Schon vor rund zehn Jahren habe er angeblich eine Affäre mit einer jungen Kollegin begonnen, so „Inside Paradeplatz“. 2017 seien die beiden dann offen als Paar aufgetreten – kurz darauf habe die Frau den Konzern verlassen. Die beiden hätten geheiratet.

