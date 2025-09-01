Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.660 aktien down -3.39% Andritz AG 60.65 aktien up +0.83% BAWAG Group AG 111.50 aktien up +0.9% CA Immobilien Anlagen AG 23.260 aktien down -0.77% CPI Europe AG 18.540 aktien down -0.59% DO & CO Aktiengesellschaft 227.00 aktien equal +0% EVN AG 23.300 aktien down -0.43% Erste Group Bank AG 81.65 aktien up +0.43% Lenzing AG 26.400 aktien down -0.19% Mayr-Melnhof Karton AG 80.40 aktien equal +0% OMV AG 47.540 aktien up +1.02% Oesterreichische Post AG 28.950 aktien up +0.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.820 aktien up +1.55% SBO AG 27.550 aktien up +0.92% Telekom Austria AG 9.660 aktien up +3.21% UNIQA Insurance Group AG 12.460 aktien up +0.65% VERBUND AG Kat. A 61.30 aktien up +0.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.850 aktien up +1.24% Wienerberger AG 29.880 aktien up +0.4% voestalpine AG 28.680 aktien up +1.34%
  1. oe24.at
  2. Business
Post Holdings übernimmt Energieriegel-Hersteller von Nestlé

Nicht offengelegt

Beziehung zu Mitarbeiterin: Nestlé-CEO muss gehen

01.09.25, 20:39
Teilen

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat Konzernchef Laurent Freixe mit sofortiger Wirkung abgesetzt. 

Der Schritt folge auf eine Untersuchung zu einer nicht offengelegten "romantischen Beziehung" Freixes mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin, wie das Unternehmen in Vevey mitteilte.

Der Verwaltungsrat sah im Verhalten von Freixe einen Verstoß gegen den Nestlé-Verhaltenskodex sowie interne Richtlinien, wie es hieß. "Das war eine notwendige Entscheidung", sagte Nestlé-Chairman Paul Bulcke. Er dankte Freixe für seine jahrelangen Dienste für Nestlé.

Zum neuen Konzernchef ernannte der Verwaltungsrat Nespresso-Chef Philipp Navratil. Das Gremium betonte, die strategische Ausrichtung bleibe unverändert, man wolle aber das Tempo bei Wachstum und Effizienz steigern. Navratil ist seit 24 Jahren bei Nestlé. Er begann seine Karriere bei dem Unternehmen 2001 in der internen Revision. Vor einem Jahr wurde er zum Nespresso-Chef ernannt. Seit Anfang Jänner sitzt Navratil in der Konzernleitung.

Nestlé kommt nicht zur Ruhe

Für Nestlé ist es der nächste abrupte Führungswechsel in vergleichsweise kurzer Zeit. Freixe hatte erst im September 2024 die Führung bei Nestlé übernommen und damals den deutschen Manager und früheren Fresenius-Chef Mark Schneider abgelöst.

Nestlé mit rund 277.000 Beschäftigten ist der größte Lebensmittelkonzern der Welt. Das Unternehmen vertreibt nach eigenen Angaben mehr als 2.000 Marken in 185 Ländern und kommt auf einen Börsenwert von mehr als 200 Milliarden Euro. In den vergangenen Jahren hatte sich der Aktienkurs schwach entwickelt, was Kritik von Investoren hervorrief.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden