Michael Krammer
Zum Schulstart

HoT startet 5G-Offensive: Router und Surfen werden billiger

01.09.25, 10:27
HOFER Telekom bringt einen Preisknaller in den 5G-Markt: Ab 1. September gibt es einen günstigen 5G-Router für 179 Euro – und mehr Daten zum gleichen Preis. 

Laut Hofer ist es der "günsigste 5G-Router aller Zeiten." Ab heute wird in allen Hofer-Filialen Österreichs ein neuer 5G-Router von TCL zur Verfügung stehen – und das so günstig wie nie zuvor beim Diskonter. Mit einem Preis von 179 Euro handelt es sich um den günstigsten 5G-Router, den es jemals bei Hofer gab.

Auf diese Weise wird die Technologie 5G für noch mehr Haushalte in Österreich erschwinglich.

Internet-Tarif

Zum neuen Router gibt es auf Wunsch den unlimitierten 5G-Tarif HoT Internet PLUS mit bis zu 100 Mbit/s um 29,90€/Monat. Auch Smartphone-Nutzer profitieren: Der beliebte HoT fix Mega 5G Tarif bietet künftig 100 statt 80 GB Datenvolumen – zum unveränderten Preis von 17,90 Euro. 

Datenhunger der Österreicher wächst rasant

Der Datenhunger der Österreicher wächst rasant. Laut einer Marketagent-Studie erwarten 57% der Bevölkerung einen steigenden persönlichen Datenverbrauch. Besonders die Generation Z ist mit zwei Dritteln Zustimmung überzeugt. „5G liefert die notwendige Infrastruktur für diese Entwicklung", erklärt ventocom-CEO Michael Krammer. Die Zahlen bestätigen den Trend: Im 4. Quartal 2024 stieg die Anzahl der 5G-SIMs um rund 13%, wie Zahlen der Regulierungsbehörde RTR zeigen.

Über HoT

HoT ist ein virtueller Netzbetreiber der ventocom GmbH in Kooperation mit HOFER KG. Die ventocom GmbH versteht sich als „virtueller Netzbetreiber“ (MVNE) und ermöglicht branchenfremden Marken und Anbietern den Einstieg in den Mobilfunkmarkt. ventocom wurde 2013 von einem Expertenteam mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung gegründet, beschäftigt mittlerweile mehr als 80 Mitarbeitende und betreibt die Marken HoT, Raiffeisen mobil und Liwest mobil. Die Hofer KG zählt mit rund 540 Filialen und über 12.000 motivierten Mitarbeiter:innen zu den erfolgreichsten österreichischen Lebensmitteleinzelhändlern.

