Kopie von Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG, und Hans K. Reisch, SPAR-Chef
© Österreichische Post AG

Immer geöffnet

Über 100 neue Paketstationen der Post vor SPAR-Märkten

01.09.25, 09:55
Teilen

Spar Österreich und die Post AG arbeiten zusammen und stellen mehr als hundert Poststationen vor Spar-Märkten auf. Rund um die Uhr können dort Pakete abgeholt werden.

Die Österreicher können bald den Lebensmitteleinkauf bequem mit der Abholung oder dem Versand von Paketen kombinieren. In den nächsten Monaten werden österreichweit deutlich über 100 neue 24/7 Poststationen vor SPAR-Märkten errichtet.

"Praktisch und spart Zeit"

Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender, SPAR AG: „ Möglichst viele Erledigungen an einem Ort machen zu können, das ist praktisch, spart Zeit und erhöht somit die Lebensqualität der heimischen Bevölkerung. Das ist unser Ziel. Wir freuen uns daher über die neue Kooperation mit der Post und auf über 100 Post-Paketstationen vor unseren SPAR-Märkten. Wir starten im Osten und Süden Österreichs, geplant ist eine Ausrollung auf ganz Österreich.“

Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG: „ Mit mehr als 100 neuen Poststationen vor SPAR-Märkten setzen wir einen weiteren Meilenstein in unserer Digitalisierungs- und Serviceoffensive. Kund*innen profitieren von maximaler Flexibilität und können ihre Postgeschäfte bequem mit dem Einkauf verbinden. Gleichzeitig stärken wir die Nahversorgung in ganz Österreich und schaffen eine moderne Infrastruktur, die den Alltag erleichtert.“

Erste Station steht schon beim EUROSPAR in Wiener Sagedergasse

Die gemeinsame Inbetriebnahme der 24/7 Poststation vor dem EUROSPAR-Markt in Wien-Meidling, Sagedergasse 13, markiert den offiziellen Start der Kooperation. Die Poststation verfügt über knapp 140 Fächer und befindet sich auf dem Parkplatz direkt vor dem Gebäude. Sie ist ab sofort rund um die Uhr für die Abholung oder den Versand von vorfrankierten Paketen (Retourenlabel oder Paketmarke) zugänglich.

Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG, und Hans K. Reisch, SPAR-Chef

Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG, und Hans K. Reisch, SPAR-Chef 

© Österreichische Post AG

Geplante Standorte in den Bundesländern

Die Kooperation von SPAR und Post wird in den nächsten Monaten kontinuierlich ausgerollt. Die ersten konkreten Standorte für neue 24/7 Poststationen stehen bereits fest und werden in den kommenden Wochen installiert. Nachfolgend eine Übersicht der ersten Standorte in den Bundesländern:

    Wien (sechs Standorte):

-

    1110 Wien, Geiselbergstraße 49

-

    1120 Wien, Sagedergasse 13

-

    1210 Wien, Prager Straße 145

-

    1210 Wien, Pastorstraße 18

-

    1220 Wien, Anton-Sattler-Gasse 115A

-

    1220 Wien, Hirschstettner Straße 13

 

    Niederösterreich (drei Standorte):

-    3100 St. Pölten, Herzogenburger Straße 105

-    3100 St.Pölten-Wagram, Purkersdorfer Straße 31

-    3140 Pottenbrunn, Pottenbrunner Hauptstraße 75

    Burgenland (ein Standort):

-

    2424 Zurndorf, Am Leithafeld 34

    Steiermark (zwölf Standorte):

-

    8010 Graz, Moserhofgasse 44

-

    8054 Graz, Kärntner Straße 451

-

    8101 Gratkorn, Dr.-Karl-Renner-Straße 8

-

    8111 Judendorf, Gratweiner Straße 75

-

    8120 Peggau, Karl-Thomann-Straße 2

-

    8323 St. Marein bei Graz, Markt 138

-

    8563 Ligist, Steinberg 237a

-

    8662 Mitterdorf, Grazer Straße 54

-

    8663 St. Barbara im Mürztal, Untere Hauptstraße 19

-

    8784 Trieben, Europastraße 10

-

    8850 Murau, Keltensiedlung 108

-

    8940 Liezen, Ausseer Straße 58

    Kärnten (16 Standorte):

-

    9020 Klagenfurt, Feldkirchnerstraße 120

-

    9020 Klagenfurt, Fischlstraße 1

-

    9020 Klagenfurt, Lodengasse 22

-

    9020 Klagenfurt, Völkermarkter Straße 142

-

    9020 Klagenfurt, Waidmannsdorfer Straße 4

-

    9073 Klagenfurt-Viktring, Keutschacher Straße 120

-

    9201 Krumpendorf, Hauptstraße 217

-

    9330 Althofen, 10.-Oktober-Straße 26

-

    9242 Gurk, Geschäftsstraße 2

-

    9371 Brückl, Kirchweg 4

-

    9500 Villach, Auer-von-Welsbach-Straße 22

-

    9500 Villach, Dreschnigstraße 34

-

    9500 Villach, Millesistraße 10

-

    9500 Villach, Treffner Straße 1

-

    9523 Landskron, Ossiacher Straße 27

-

9545 Radenthein, Stadionstraße 4

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

