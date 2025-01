× Billa Kaufleute-Modell: Neuer Markt in Attersee

Bernadette Reindl ist seit 27 Jahren Teil der Billa-Familie, nun übernimmt sie als selbstständige Kauffrau die Leitung des Billa-Marktes in Attersee am Attersee mit 625 m2 Verkaufsfläche.

In der Attergaustraße 9 in Attersee wird der Billa-Standort von einer selbständigen Kauffrau geführt. Die Leitung übernimmt Bernadette Reindl, die ihre Karriere 1997 bei Billa als stellvertretende Marktmanagerin startete und mit 27 Jahren Erfahrung den Markt in die Selbstständigkeit führt. Das moderne Marktgebäude beeindruckt mit einer Glasfassade, die außen um ein neues Schild mit dem Schriftzug „Familie Reindl“ ergänzt wurde. Innen spiegelt sich die persönliche Handschrift von Bernadette Reindl auf 625 m² Verkaufsfläche wider.

„Mit Billa als starkem Partner an meiner Seite, gehe ich nun den langersehnten Schritt in die Selbstständigkeit. Besonders motiviert haben mich die vielen Freiheitsgrade, die Billa seinen Kaufleuten ermöglicht und meine persönliche Handschrift in meinem Markt in Attersee zu entfalten. Als selbstständige Kauffrau ist es mir ein besonderes Anliegen, die regionale Verbundenheit zu stärken und unseren Kunden ein einladendes Einkaufserlebnis zu bieten“, erklärt die frisch gebackene Billa-Kauffrau Bernadette Reindl.

Sortiment mit vielen regionalen Produkten. Die Regale stehen an einem besondern Platz im Markt.

Regionales Sortiment

Das Sortiment beeindruckt durch seine Vielfalt: Neben bewährten Klassikern und beliebten Eigenmarken finden regionale Produkte einen besonderen Platz in den Regalen. Beispielsweise stammen Fleischwaren von der Fleischerei Maier in Pöndorf, Backwaren von der Bäckerei Auinger in Nußdorf am Attersee und Heidelbeeren von Lohninger in Seewalchen. Engagierte regionale Lieferanten wie die Sulzwerkstatt aus Bad Ischl und die Bäckerei Auinger gewährleisten eine kontinuierliche Versorgung mit frischen Produkten.



Engagiertes Team auf der Suche nach Lehrlingen

Mit einem erfahrenen Team aus 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt Bernadette Reindl auf persönliche Beratung und Kundennähe. Zudem gibt es noch Platz für Nachwuchstalente – die Kauffrau freut sich auf Bewerbungen für offene Lehrstellen zum bzw. zur Einzelhandelskaufmann bzw. -frau.

Mit Billa in die SelbständigkeitDas Billa Kaufleute-Modell ist ein einzigartiges Konzept in Österreich, das durch starken Support und die Erweiterung des Billa-Portfolios überzeugt. Mit der jüngsten Eröffnung wird diese attraktive Möglichkeit für angehende Kaufleute weiter etabliert, um lokale Infrastruktur langfristig zu sichern und die kaufmännische Tradition zu stärken.Billa unterstützt die Kaufleute als verlässlicher Partner mit Know-how, etwa bei wichtigen Entscheidungen wie Investitionen. Zudem bietet Billa ein preislich attraktives Grundsortiment, Unterstützung bei Marktdesign, Einkauf, Energieeffizienz und technischen Fragen sowie ein umfassendes Dienstleistungspaket für eine erfolgreiche Marktführung.