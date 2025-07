Bis zu 1.200 Euro gratis aufs Konto: So geht's

Autofahren, Öffis, lange Wege zur Arbeit – das geht richtig ins Geld. Doch auch 2024 können PendlerInnen und ArbeitnehmerInnen in mehreren Bundesländern Zuschüsse von mehreren hundert bis zu 1.200 Euro beantragen.

Ob Niederösterreich, Kärnten, Oberösterreich oder Steiermark – hier steht zeigen, wie viel möglich ist.

Niederösterreich

Zuschuss: Bis zu 1.200 Euro („NÖ Pendlerhilfe“ inkl. Öko-Bonus)

Voraussetzung: Hauptwohnsitz in NÖ, einfache Wegstrecke mind. 25 km

Einkommensgrenze: Alleinstehende: max. 2.000 €/Monat, Paare mit 1 Kind: max. 4.400 €/Monat, +800 € für jedes weitere Kind

Betrag: 4 €/Tageskilometer (Hin & Retour) + 20 % Öko-Bonus bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel

Antrag: Online auf der Website des Landes Niederösterreich

Kärnten

Zuschuss: Bis zu 825 Euro Fahrtkostenzuschuss

Voraussetzung: Hauptwohnsitz in Kärnten, Weg zur Arbeit mind. 5 km

Einkommensgrenze: 31.680 €/Jahr (Auto), 35.000 €/Jahr (Öffis)

Antrag: Online bei der Arbeiterkammer Kärnten

Oberösterreich

Zuschuss: Bis zu 421 Euro („OÖ Pendlerhilfe“)

Voraussetzung: Hauptwohnsitz in OÖ, Weg zur Arbeit mind. 25 km

Einkommensgrenze: 35.000 €/Jahr (+3.500 €/Kind)

Staffelung: ab 25 km: 218 €, ab 50 km: 306 €, ab 75 km: 421 €

Antrag: Auf der Website des Landes Oberösterreich

Steiermark

Zuschuss: Bis zu 389 Euro (Pendlerbeihilfe)

Voraussetzung: Hauptwohnsitz in der Steiermark, Weg mind. 25 km, Einkommen max. 35.000 €

Durchschnitt 2023: 120 €

Frist: Antrag bis 31. Dezember 2025

Antrag: Online bei der AK Steiermark

So hat jeder Arbeitnehmer die Chance auf ein Plus am Konto.