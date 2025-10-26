Bis zu 700 Euro sparen bei Strom & Gas – so geht’s

Die steigenden Energiepreise belasten viele österreichische Haushalte zu Beginn der Heizsaison.

Mit dem Start der Heizsaison stehen viele Haushalte in Österreich erneut vor hohen Strom- und Gaskosten. Im September lag die Inflation bei 4,0 Prozent, vor allem getrieben auch durch stark gestiegene Energiepreise. Strom verteuerte sich binnen Jahresfrist um 35,9 Prozent.

Strom & Gas: So tricksen Sie die Preiserhöhung aus

Ein Anbieterwechsel kann spürbare Ersparnisse bringen: Beim Strom liegt das Einsparpotenzial laut dem Portal "finanz.at" österreichweit durchschnittlich bei 183 Euro pro Jahr, in der Steiermark sind es sogar bis zu 322 Euro, in Salzburg 259 Euro und im Burgenland 212 Euro.

Bei Gas sind die Unterschiede noch größer: Bis zu 406 Euro lassen sich in der Steiermark sparen, wenn vom Landesversorger zu einem günstigeren Anbieter gewechselt wird. Im Burgenland sind es 347 Euro und in Oberösterreich 300 Euro mögliche Ersparnis. Niedriger sind die Beträge in Wien (153 Euro), Vorarlberg (145 Euro) und Tirol (117 Euro).

Laut "finanz.at" werden ab 2026 die Gasnetzkosten durchschnittlich um rund 18 Prozent steigen, während Strom nur leicht um 1,1 Prozent teurer wird. Zusammen mit möglichen Neukundenrabatten bleibt der Anbieterwechsel somit die effektivste Möglichkeit, Haushaltskosten zu senken – neben einem bewussten Umgang mit Energie.