Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.200 aktien up +5.41% Andritz AG 63.30 aktien up +0.88% BAWAG Group AG 108.70 aktien up +0.46% CA Immobilien Anlagen AG 24.480 aktien down -1.29% CPI Europe AG 17.460 aktien down -0.85% DO & CO Aktiengesellschaft 217.00 aktien down -0.23% EVN AG 24.900 aktien down -0.4% Erste Group Bank AG 82.30 aktien down -0.48% Lenzing AG 25.900 aktien down -0.96% OMV AG 46.160 aktien down -0.26% Oesterreichische Post AG 29.700 aktien down -3.73% PORR AG 29.000 aktien down -0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.900 aktien equal +0% SBO AG 28.400 aktien down -0.18% STRABAG SE 71.00 aktien down -1.39% UNIQA Insurance Group AG 12.660 aktien up +0.48% VERBUND AG Kat. A 65.10 aktien equal +0% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.400 aktien up +0.34% Wienerberger AG 26.900 aktien down -0.74% voestalpine AG 31.380 aktien up +0.32%
  1. oe24.at
  2. Business
Deutschland
© Getty

Dramatische Lage

Experte: Deutschlands Wirtschaft "im Niedergang"

26.10.25, 09:28
Teilen

Der Ökonom Clemens Fuest, Präsident des deutschen Ifo-Instituts, warnt eindringlich vor einem Abstieg der deutschen Wirtschaft. 

 "Deutschland befindet sich seit Jahren in einem wirtschaftlichen Niedergang. Die Lage ist mittlerweile dramatisch", sagt Fuest der "Bild am Sonntag". Dabei verwies er auf eine neue Ifo-Studie, die zeige, dass der Staatskonsum seit 2015 um gut 25 Prozent gestiegen ist, während die Firmeninvestitionen wieder auf das Niveau von 2015 zurückgefallen sind.

"Deutschland befindet sich seit Jahren in einem wirtschaftlichen Niedergang. Die Lage ist mittlerweile dramatisch", sagte Fuest. Aufgrund der steigenden staatlichen und sinkenden privaten Investitionen sei "Deutschlands Wohlstand akut in Gefahr. Denn weniger private Investitionen bedeuten mittelfristig weniger Wachstum, weniger Steuereinnahmen und damit auch weniger Geld für staatliche Leistungen."

Der durchschnittliche Lebensstandard stagniere bereits seit Längerem. Dies führe zu einer Spaltung der Gesellschaft, da viele Bürger bereits einen sinkenden Lebensstandard erlebten. Bei anderen steige er dagegen. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Österreichs, wo die Industriellenvereinigung (IV) erst dieser Tage thematisierte, dass der Staat wachse, während die Wirtschaft bestenfalls stagniere. Sie forderte einen "disruptiven wirtschaftspolitischen Kurswechsel" für Österreich.

"Reform-Gesamtkonzept" gefordert

In Deutschland fordert der Ökonom Fuest die dortige Bundesregierung auf, bis zum Frühjahr 2026 ein "umfassendes Reform-Gesamtkonzept" vorzulegen, "das weit über den Koalitionsvertrag hinausgeht". Dieses müsse auch Sozialreformen beinhalten; so müsse etwa die Mütterrente gestoppt werden. "Stattdessen sollte die Regierung konsequent dafür sorgen, dass die Beiträge nicht weiter steigen." Firmen müssten von Bürokratie entlastet werden, beispielsweise durch den Wegfall von Dokumentationspflichten bei CO2, Lieferketten und Mindestlohn. Diese verursachten nur Kosten, brächten aber nichts, so Fuest. Das könne jährlich bis zu 146 Milliarden Euro zusätzlichen Wohlstand schaffen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden