Was Öl und Gas im 20. Jahrhundert war, ist Lithium im 21. Das Metall ist einer der wichtigsten Rohstoffe des Tech-Zeitalters, unersetzlich bei der Fertigung von Batterien. Für alles von Elektroautos, Smartphones und Solarzellenplatten. Die Technologie der Zukunft eben.

Jetzt wurden um den Supervulkan McDermitt Caldera an der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten Nevada und Oregon Vorkommen von geschätzten 40 Millionen metrischen Tonnen an Lithium aufgespürt. Der Bodenschatz hat einen Wert von 1,5 Billionen Dollar.

© getty images Die Ablagerungen der McDermitt-Caldera enthalten bis zu 2,4 Gewichtsprozent Lithium. Das ist mehr als jemals zuvor dokumentiert.

Der Fund könnte die USA und den Westen unabhängiger von China machen. Denn Peking hatte in den letzten Jahrzehnten den Bergbau im eigenen Land forciert, sowie die Importe wichtiger Metalle und seltener Erden für die Herstellung technischer Produkte sichergestellt.

90 Prozent der weltweiten Lithium-Vorkommen werden derzeit in China verarbeitet.

Weltrekordfund in den USA

Jetzt also der Weltrekordfund im Westen der USA: Der Vulkan mit einer Ausdehnung von 45 Kilometern ist vor 16 Millionen Jahren entstanden: Die Lithium-Vorkommen sollen doppelt so groß sein wie jene bei der bisherigen Top-Fundstätte, Boliviens Salzebenen. Jetzt wird in der US-Region ein „Lithium-Rausch“ erwartet: 17.000 Anträge für Bergbauprojekte gibt es bereits in Nevada. Doch die Förderung hat noch nicht begonnen. Umweltgruppen protestieren. Und einige der Fundstätten liegen auf dem Land indigener Stämme.

Ein kanadisches Bergbauunternehmen will aber 2026 mit dem Abbau beginnen. Ein Geologe sagte: „Das ist ein wirklich signifikanter Fund, der die ganze Lithium-Dynamik weltweit auf den Kopf stellen könnte!“ (bah)