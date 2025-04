Blume2000 - nun auch online in Österreich

Deutschlands Marktführer im stationären und digitalen Blumenhandel Blume2000 mit Sitz in Hamburg setzt seit 50 Jahren Maßstäbe für nachhaltigen Blumenhandel und möchte jetzt auch hierzulande Fuß fassen. Gestartet wurde online mit www.blume2000.at

„Blumen sind mehr als nur ein Handelsprodukt – sie berühren, bringen Freude und machen besondere Momente unvergesslich. Genau dieses positive Gefühl steht im Mittelpunkt – wir wollen mit unserem Onlineshop in Österreich den Menschen hierzulande nicht nur schöne bunte Blumensträuße, sondern positive Emotionen und Momente der Nähe bieten und den Kauf leicht und günstig ermöglichen“, erklärt Vorstand Sven Klenner die Brand Experience von Blume2000, der seit März 2025 mit dem österreichischen Onlineshop www.blume2000.at auch den heimischen Blumenstraußversandhandel bedient.

Sven Klenner, Vorstand von Blume2000 © Blume2000 ×

Der Markteintritt in Österreich ist der erste Schritt und bildet den Auftakt einer langfristig angelegten europäischen Expansionsstrategie des mittelständischen deutschen Traditionsunternehmens, das mit rund 300 Geschäften und rund 2.000 Mitarbeitern in großen bis mittelgroßen Städten und dem Online-Geschäft 300 Millionen Euro generiert. Davon macht der Online-Handel rund 20 Prozent des Umsatzes. „Wir verschicken pro Jahr rund 1,3 Millionen Blumensträuße“, betont Klenner und ergänzt, dass man kein Diskonter ist, sondern Blumen zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis anbietet. Online Blumensträuße gibt es ab 24,99 Euro plus Versand und Grußkarte kostet das günstigste Angebot zwischen 40 und 45 Euro.



Filialnetz in Österreich geplant

Für Österreich plant man ebenfalls Blumen2000-Filialen – im Fokus steht Wien mit 6 bis 10 Geschäften, wobei man auch Blumenläden übernimmt, die keinen Nachfolger finden. Die wirtschaftliche Strategie ist auf drei Jahre ausgelegt und man möchte 8 bis 10 Prozent vom deutschen Jahresumsatz in Österreich generieren. Um 30 Mio. Euro Jahresumsatz zu erzielen, benötigen wir auch ein entsprechendes Filialnetz (rund 30 Filialen) in den Hauptstädten und größeren Städten.

Der Markteintritt in Österreich ist der erste Schritt und bildet den Auftakt einer langfristig angelegten europäischen Expansionsstrategie des Traditionsunternehmens. „Wir planen pro Jahr ein neues Land“, meint Sven Klenner, Vorstand von Blume 2000 und ergänzt: „Die „2000“ im Firmennamen leitet sich übrigens aus der ehemaligen Postleitzahl im Stammsitz des Unternehmens ab.“

7-Tage-Frischegarantie und trendige Optik

Durch direkte Kooperationen mit geprüften Gartenbauunternehmen auf der ganzen Welt kann der renommierte Florist nicht nur außergewöhnliche Frische und erstklassige Qualität garantieren, sondern auch besonders attraktive Preise im Vergleich zum klassischen Blumenhandel anbieten. Dabei geht es nicht allein ums Sparen – auch Stil und Kreativität stehen im Mittelpunkt: Jedes Blumenarrangement wird mit viel Liebe zum Detail von den firmeneigenen Floristinnen und Floristen gestaltet, von Hand gebunden und innerhalb von 24 Stunden frisch an die gewünschte Adresse geliefert.

Mit einer beeindruckenden Auswahl an Schnittblumen – von eleganten Rosen bis hin zu saisonalen Highlights – setzt Blume 2000 neue Standards. Aktuelle Mode- und Lifestyle-Trends dienen als kreative Inspirationsquelle: So entstehen stilvolle, trendbewusste Blumenkompositionen, die moderne Farbkonzepte und Designideen aufgreifen und in die Wohnräume der Kundschaft bringen.

Ab sofort können auch heimische Blumenliebhaberinnen und Blumenliebhaber auf blume2000.at ihre Lieblingssträuße bequem online direkt nach Hause oder zu ihren Beschenkten bestellen – und das mit 24-Stunden-Lieferung und 7-Tage-Frischegarantie.

Große Blumenschenk-Studie: Sven Klenner (l.) Blume2000 und Thomas Schwabl, GF marketagent © Blume2000 ×

Studie zum Thema Blumen schenken

Wer freut sich nicht über einen schönen Blumenstrauß? Doch wer schenkt eigentlich Blumen – und aus welchem Anlass? Ist die junge Generation noch Blumenstrauß affin? Und wie viel sind Herr und Frau Österreicher bereit, für ein farbenfrohes Bouquet auszugeben? Diese und weitere Fragen hat der deutsche Marktführer für Blumen und Pflanzen, Blume 2000, anlässlich seines Markteintritts in Österreich in einer repräsentativen Österreich Studie – durchgeführt vom Marktforschungsinstitut marketagent - genauer unter die Lupe genommen und freut sich: Blumen sind für mehr als 60 Prozent der heimischen Bevölkerung die Nummer eins unter den zwischenmenschlichen Aufmerksamkeiten, vor allem dann, wenn es ums Freudemachen oder Gratulieren, zu Festtagen und als Dankeschön unter Freunden und Familie geht. Rund ein Fünftel der Österreicherinnen und Österreicher kauft Blumen alle zwei bis drei Monate (21,1 Prozent). Besonders klassisch zeigen sich dabei die Männer – vor allem jene der älteren Generation: 72 Prozent der Babyboomer schenken mehrmals im Jahr Blumen, bevorzugt in Form eines traditionellen Straußes.

Rosen für andere - Tulpen für sich selbst. Online immer beliebter!Bei den gewählten Blumensorten ist man hierzulande sehr klassisch: Rosen (54,2 Prozent) und Tulpen (41,9 Prozent) sind die beliebtesten Blumen zum Verschenken. Die Auswahl erfolgt meist spontan nach der Optik (48,0 Prozent), der aktuellen Saison (35,1 Prozent) oder der Lieblingsblume der beschenkten Person (35,0 Prozent). Durchschnittlich geben Männer 24 Euro für Schnittblumen bzw. einen Blumenstrauß aus, Frauen mit rund 20 Euro etwas weniger. Insgesamt liegt der Schnitt bei 21,76 Euro Budget für einen schönen Blumenstrauß. Knapp ein Viertel der heimischen Befragten (23,4 Prozent) hat schon mindestens einmal Blumen online bestellt, knapp ein Drittel (31,8 Prozent) noch nie, könnte es sich aber vorstellen. Insgesamt 31,2 Prozent werden mehrmals im Jahr mit Blumen beschenkt.Männer schenken Blumen, Frauen belohnen sich damit gerne selbstEin schöner Blumenstrauß ist vor allem für 60,4 Prozent eine gute Möglichkeit anderen schnell mal eine Freude zu bereiten. Mehr als die Hälfte der heimischen Befragten verbindet Blumen mit einem Geschenk zu bestimmten Anlässen (57,3 Prozent) oder sieht darin ein Symbol für besondere Anlässe (55,4 Prozent). Blumen werden am häufigsten für den/die Partner:in gekauft (42,1 Prozent) – meist sind es die Männer (72,9 Prozent), die der/dem Liebsten damit eine Freude machen - danach folgen Blumenkäufe für die Mutter (39,2 Prozent). Aber auch die Selbstbeschenkung liegt im Trend: Rund ein Viertel der Bevölkerung (26,9 Prozent) greift regelmäßig zu einem bunten Strauß, um sich selbst etwas Gutes zu tun – allen voran Frauen, die sich gerne mit floralen Arrangements verwöhnen oder ihr Zuhause bzw. den Arbeitsplatz damit verschönern (70,5 Prozent). Für 43,4 Prozent tragen Blumen dazu bei, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, 38,6 Prozent nutzen sie, um die eigene Stimmung zu heben. Tulpen stehen dabei mit 59,8 Prozent klar an der Spitze der beliebtesten Blumen, gefolgt von Rosen mit 41,0 Prozent.Sag‘s durch die Blume: Dank, Wertschätzung und Glückwünsche46,7 Prozent schätzen Blumen als schönes Geschenk, 43,9 Prozent kaufen sie für gewöhnlich als Dankeschön, 43,5 Prozent als Zeichen der Wertschätzung und 43,3 Prozent um Glückwünsche zu übermitteln. Männer setzen Blumen häufiger als Liebesbeweis oder romantische Geste ein (43,3 Prozent) als Frauen (33,1 Prozent). Kleiner Sidestep in die Astrologie: Nummer 1 unter den Blumenschenkern sind die Jungfrau Männer, gefolgt von den Löwen. Es sei bemerkt: Die Skorpione bilden das Schlusslicht unter den Rosenkavalieren!