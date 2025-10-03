Alles zu oe24VIP
Burger King will das Kebab neu erfinden
© Getty

Döner-Revolution

Burger King will das Kebab neu erfinden

03.10.25, 16:14
Burger King Deutschland erweitert sein Sortiment und bringt mit dem Kebab-Burger eine Fusion aus klassischem Döner und Burger auf den Markt – ein mutiger Schritt in die Richtung streetfood-inspirierter Angebote. 

Diese Kombination aus Döner-Inhalt in Burger-Form soll in Kürze erhältlich sein und markiert eine kulinarische Neuinterpretation klassischer Fast-Food-Gerichte.

Burger King spricht damit gezielt Kund:innen an, die sich eine moderne Variante des Döner-Klassikers wünschen.

Die Idee reiht sich in den aktuellen Trend ein, traditionelle Gerichte mit neuen Impulsen zu verbinden – das beliebte Dönerfleisch im Burger-Format. Ob dieser „Döner-Burger“ den Geschmack der Fans trifft, bleibt abzuwarten, doch Burger King setzt damit ein klares Zeichen in Richtung Innovation im Fast-Food-Segment.

