Coca-Cola bringt neue Flaschengröße

Ab April erweitert Coca-Cola sein Sortiment um eine neue 0,85-Liter-Flasche für Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite und Mezzo Mix. Damit schließt das Unternehmen die Lücke zwischen den bestehenden 0,5-Liter- und Familienflaschen.

Es ist die erste neue PET-Einwegverpackung für Großportionen seit 17 Jahren. Verkaufsmanager Arne Koslowski bestätigt einen Trend zu kleineren Verpackungsgrößen: Bis zu zehn Prozent des Erfrischungsgetränke-Umsatzes im Einzelhandel entfallen auf Flaschen zwischen 0,5 und 1 Liter.

Die Befüllung der neuen Flaschengröße erfolgt an den Standorten Dorsten, Genshagen und Knetzgau in Deutschland. Coca-Cola hat dort 1,5 Millionen Euro investiert, um Maschinen und Anlagen an die veränderten Maße der neuen Verpackung anzupassen. Vorerst soll die neue Flaschengröße am deutschen Markt eingeführt werden, wie "Bild" berichtet.

Ein möglicher Verdacht, dass weniger Inhalt zum gleichen Preis verkauft wird, weist das Unternehmen zurück. Die unverbindliche Preisempfehlung soll unter der der 1-Liter-Flasche liegen – ob sich das in der Praxis bestätigt, bleibt abzuwarten.