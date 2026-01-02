Alles zu oe24VIP
Entgeltliche Einschaltung
imagetitle
© Schilder Holzer GmbH

Werbetechnik mit Handschlagqualität: Schilder Holzer GmbH im Fokus

02.01.26, 10:39 | Aktualisiert: 02.01.26, 11:40
Seit mehr als drei Jahrzehnten steht die Schilder Holzer GmbH im Bereich Werbetechnik für Präzision, Erfahrung und persönliche Betreuung. In einer Branche, die zunehmend von Schnelllebigkeit und Billiganbietern geprägt ist, zeigt das Unternehmen mit Sitz in Waldneukirchen, was Handschlagqualität und echter Kundenfokus bedeuten.

Handwerkliche Qualität und Spezialisierung in der Werbetechnik

Der Name Schilder Holzer GmbH steht in der Branche für sachkundige Umsetzung und hohe Zuverlässigkeit. Das Unternehmen bietet seinen überwiegend gewerblichen Kunden eine breite Palette an Leistungen: Von klassischer Beschriftung über Autobeschriftungen und Werbemittel bis zu komplexen Fassadenbeschriftungen und moderner Lichtwerbung. Auffällig ist die konsequente Konzentration auf individuelle Lösungen, es gibt keinen vorgefertigten Produktkatalog, jede Werbelösung entsteht maßgeschneidert in enger Abstimmung mit den Auftraggebern. Gerade in einem Markt, in dem viele ohne fachliche Qualifikation agieren, hebt sich der Meisterbetrieb durch Know-how, Qualitätsbewusstsein und eine gewisse Bodenständigkeit ab.

Von der Visitenkarte bis zum Werbebanner: Alles aus einer Hand

Die Schilder Holzer GmbH versteht sich als Komplettanbieter für Werbung abseits von Multimedia-Angeboten. Ob Flyer, Broschüren, Aufkleber oder Baustellentafeln, das Portfolio bedient nahezu das gesamte Spektrum der visuellen Unternehmenskommunikation. Ein Vorteil für B2B-Kunden, die zunehmend die Abstimmung und Bündelung von Werbeaktivitäten aus einer Hand schätzen. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Fertigungsmethoden wie Digitaldruck, Textildruck, Laserschnitt und Lasergravur. Diese technische Vielseitigkeit zeigt sich besonders bei Projekten, bei denen ein einheitlicher Markenauftritt über verschiedene Kanäle und Materialien hinweg gefordert ist.

Qualitätsbewusstsein als Unterscheidungsmerkmal

Das Selbstverständnis als Meisterbetrieb prägt die gesamte Unternehmenskultur der Schilder Holzer GmbH. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wenn Unternehmen versucht sind, bei Werbung zu sparen oder günstigere Anbieter zu wählen, zeigt sich die Bedeutung von Qualität. Billigangebote, häufig von Quereinsteigern ohne spezielle Ausbildung, sind keine Seltenheit und führen oft zu unbefriedigenden Ergebnissen. Dagegen setzen die Verantwortlichen auf persönliche Ansprechpartner, transparente Beratung und termingerechte Lieferungen – oft direkt vor Ort beim Kunden. Besonders geschätzt wird auch die Fähigkeit, flexible, maßgeschneiderte Werbelösungen schnell und ohne großen bürokratischen Aufwand umzusetzen.

Tradition trifft Innovation: Ein Familienbetrieb im Wandel

Die Ursprünge der Schilder Holzer GmbH reichen bis ins Jahr 1987 zurück, als der Familienbetrieb mit bescheidenen Mitteln gegründet wurde. Damals wie heute liegt der Fokus auf langfristigen Beziehungen, stetiger Weiterentwicklung und nachhaltigem Wachstum. Mit der Übernahme durch die nächste Generation – Roland Holzer und Anja Resch – wurden nicht nur neue Impulse in Bezug auf Technik und Prozesse gesetzt, sondern auch das Bekenntnis zu Handschlagqualität und persönlicher Verantwortung fortgeführt. Weiterbildungen, der Austausch mit Technikern und Lieferanten sowie die Bereitschaft, zu investieren, sichern den Qualitätsanspruch auch für die Zukunft.

Professionelle Werbetechnik für bleibende Markenpräsenz

In einer medial komplexen Welt, in der Sichtbarkeit und Wiedererkennung Erfolgsfaktoren für Unternehmen sind, ist der Bedarf an stimmigen, professionellen Werbelösungen ungebrochen. Die Schilder Holzer GmbH positioniert sich als verlässlicher Partner, der neben technischer Expertise und breitem Dienstleistungsangebot vor allem für eine transparente, vertrauensvolle Zusammenarbeit steht. Ob regionales KMU oder expandierendes Unternehmen – die individuelle Betreuung und nachhaltige Ausrichtung sprechen für sich.

Weitere Informationen gibt es unter www.schilder-holzer.at.

