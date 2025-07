Cool & alkoholfrei: So schmeckt der Weinsommer bei Interspar

Interspar feiert 25 Jahre Weinwelt mit spannenden Innovationen, neuem Magazin-Look und zwei heiß – oder besser: kühl – servierten Sommertrends. Und räumt Auszeichnungen ab und bleibt unangefochtener Kundenliebling.

Was im Jahr 2000 als mutiges Projekt begann, ist heute eine der bedeutendsten Plattformen für Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber in Österreich: die „Interspar weinwelt“. Mit über 5.000 erlesenen Weinen, Schaumweinen und Spirituosen von mehr als 500 Winzern und Produzenten bietet der Onlineshop weinwelt.at eines der größten Sortimente des Landes. Auch die Interspar-Hypermärkte locken mit einer exklusiven Auswahl – vor allem aus Österreich, aber auch mit internationalen Highlights.

Johannes Holzleitner, Interspar Österreich-Geschäftsführer © Interspar

Frischer Look für Österreichs größtes Weinmagazin

Und zum 25-jährigen Jubiläum geht der Weinriese noch einen Schritt weiter: Das auflagenstärkste Weinmagazin des Landes erscheint jetzt im frischen Look. Kreativgeschäftsführer Michael Stebegg von der Agentur Die Goldkinder, verantwortlich für das neue Design, bringt es auf den Punkt: „Guter Wein muss atmen – gutes Design auch.“ Mit einer Auflage von 70.000 Stück ist das „Interspar weinwelt“- Magazin das größte Weinmedium Österreichs – und erfindet sich zum Jubiläum neu. Interspar-Geschäftsführer Mag. Johannes Holzleitner über das neue Konzept: „Mit dem neuen, modernen Design ist es uns gelungen, die Freude am Genuss noch eindrucksvoller zu vermitteln.“ Neben Weintrends und Kulinarik liefert das Magazin spannende Winzerporträts und Inspiration für Genießer – viermal jährlich, gedruckt und digital.

Interspar schreibt Geschichte: erster Lebensmittelhändler mit dem Meininger Award – Excellence in Wine & Spirit. © Meininger Verlag GmbH

Ausgezeichnet! Interspar räumt Preise ab

Bei der ProWein 2025 wurde Interspar als erster Lebensmittelhändler weltweit mit dem renommierten Meininger Award – Excellence in Wine & Spirit ausgezeichnet. Grund: das außergewöhnlich vielfältige Sortiment, exzellente Beratung und innovative Formate wie die neu gestalteten Winzertalks, die 2024 auch den Austrian Event Award in der Kategorie „Digitale Events“ holten. Doch nicht nur die Fachwelt ist überzeugt – auch die Kunden: Im aktuellen ÖGVS-Branchenmonitor wurde Interspar erneut zur Nummer 1 im österreichischen Weinhandel gewählt. Ein klarer Beweis, dass Qualität, Vielfalt und Service geschätzt werden.

Trend Nummer 1: Roter Sommergenuss – cool serviert!

Rotwein im Sommer? Klingt ungewöhnlich – schmeckt aber fantastisch! Der neue Trend: gekühlte, fruchtige Rotweine, die mit erfrischender Leichtigkeit überraschen. Besonders cool: Zwei neue Etiketten zeigen durch Farbwechsel die ideale Trinktemperatur an.

Da ist zum Beispiel der Zweigelt Freddo der Gebrüder Nittnaus – bei 10 bis 12 °C wird das Etikett blau. Oder der „Cool John“ vom Weingut Scheiblhofer, der seine Farbe bei 6 bis 8 °C ändert. Beide Weine sorgen für erfrischende Überraschung.

Trend Nummer 2: Genuss ohne Promille

Der zweite große Sommertrend: alkoholfreie Weine und Spirituosen. Interspar setzt dieses Thema mit saisonalen Aktionen und auffälliger Präsentation in Szene – ganz ohne Kater, dafür mit vollem Geschmack.

Einige der alkoholfreien Stars im Sortiment:• Rosé und Riesling der jungen Winzerin Benita Sophie Rosé aus Niederösterreich• Allacher All Zero Red & White vom Neusiedler See• Krispel Zero Weiß aus der Steiermark• der florale Aperitif Martini FlorealeAlle Produkte sind österreichweit bei Spar, Eurospar und Interspar sowie im Onlineshop erhältlich.