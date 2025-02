Cyberangriff: WhatsApp-Nutzer in Österreich wurden bespitzelt

Das ist ein echter Skandal und wird viele WhatsApp-Nutzer in Österreich massiv empören.

Per Spyware wurden offenbar in 14 Ländern, darunter auch in Österreich, die Nutzer des Messenger-Dienstes bespitzelt. So berichtet es die italienische Regierung.

Überwachungsunternehmen Paragon

Die Spyware kommt vom US-israelischen Überwachungsunternehmen Paragon. Wohl sollten Journalisten und Aktivisten, die WhatsApp nutzen, abgehört werden, um an Informationen zu kommen. In Italien soll es mehrere Betroffene geben. Italienische Medien sprechen von sieben Fällen.

Ermittlungen laufen

Das Büro von Italiens Premierministerin Giorgia Meloni erklärte am Mittwochabend, es habe die Nationale Agentur für Cybersicherheit gebeten, die Angelegenheit zu untersuchen.