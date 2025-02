Private Buslenker drohen mit Streik, wenn ihr Lohn nicht deutlich steigt

Die Gewerkschaft der Busfahrer bei privaten Autobusbetrieben fordert 3,7 Prozent mehr Lohn. Showdown ist am 17. Februar

In der Autobus-Branche geht es rund! Für Wut sorgen erfolglose Kollektivvertrags-Verhandlungen, die am Donnerstag für landesweite Protestaktionen sorgten. Der Vorwurf der Gewerkschaft vida: Die Arbeitgeber setzen statt besserer Arbeitsbedingungen auf eine „Rot-Weiß-Rot-Karte mit Lohndumping“ – also Anwerbung von Busfahrern aus dem Ausland. Betroffen von dem KV-Konflikt sind 12.000 Beschäftigte bei den privaten Autobusbetrieben.

Laut vida dauern die Gespräche nun schon seit zwei Jahren an, zuletzt sei von den Arbeitgebern eine "Mogelpackung" präsentiert worden. Demnach stehen den angebotenen minimalen Verbesserungen in einigen Punkten massive Verschlechterungen in anderen Bereichen gegenüber. "Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssten sich die geforderten Entlastungen weitestgehend selbst finanzieren, obwohl akuter Personalbedarf herrscht", kritisiert die vida.

vida will 3,7 Prozent mehr Lohn

Die vida fordert 3,7 Prozent Lohnerhöhung plus eine "echte" Verbesserung im KV-Rahmenrecht. "Es geht vor allem um Abzüge aufgrund von dienstlichen Pausen, um Nachtarbeit und um Entlastungsmaßnahmen, damit man den Job wirklich bis zur Pension machen kann", so Haase. Sie wirft einzelnen Busunternehmen vor, zu wenig in die Qualifikation der Mitarbeiter zu investieren. "Stattdessen lassen sich die Arbeitgeber mittlerweile etwa bevorzugt über die Arbeitslosenversicherung sogar die Führerscheinausbildungen für die Kolleginnen und Kollegen auf Kosten der Allgemeinheit finanzieren", so die vida am Donnerstag.

KV-Mindestlohn bei 2.773 Euro brutto

WKÖ-Branchenobmann Martin Horvath wiederum hatte zuletzt betont, dass die Arbeitgeber ein Angebot von 3,5 Prozent Lohnerhöhung auf den Tisch gelegt hätten. Auch eine Neuregelung der Nachtarbeitszuschläge in der Zeit von 23:00 bis 00:00 Uhr im Linienverkehr sei angeboten worden. "In den letzten sechs Jahren haben wir den Einstiegslohn für Neuanfänger um 45 Prozent erhöht", so Horvath. Aktuell liegt der KV-Mindestlohn für die Buslenker bei 2.773 Euro brutto im Monat.

Laut Horvath sind nicht einmal ein Prozent Lenker derzeit mit Rot-Weiß-Rot Karten beschäftigt. Er betonte am Donnerstag in einer Aussendung, dass die Arbeitgeber die Kurskosten für die verpflichtende 35-stündige Weiterbildung der Busfahrer übernehmen würden und die Schulung als Arbeitszeit bezahlen würden. Des Weiteren seien die unbezahlten Ruhepausen reduziert worden.

Showdown am 17. Februar

Der nächste KV-Verhandlungstermin findet am 17. Februar statt. "Sollte dabei aber erneut eine Mogelpackung auf den Verhandlungstisch gelegt werden, dann werden die Beschäftigten am 20.2. 2025 einen ersten Warnstreik abhalten", drohte die vida schon vorsorglich. Bisher hätten 60 Betriebsversammlungen und Onlinetermine von Ende Jänner bis jetzt stattgefunden.

