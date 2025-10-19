Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.250 aktien down -2.25% Andritz AG 61.05 aktien down -1.05% BAWAG Group AG 105.40 aktien down -5.81% CA Immobilien Anlagen AG 24.180 aktien down -2.42% CPI Europe AG 17.950 aktien equal +0% DO & CO Aktiengesellschaft 216.00 aktien down -0.92% EVN AG 24.850 aktien down -0.2% Erste Group Bank AG 82.00 aktien down -3.3% Lenzing AG 25.050 aktien up +0.4% OMV AG 43.980 aktien up +0.69% Oesterreichische Post AG 29.700 aktien up +1.37% PORR AG 28.400 aktien down -4.05% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.960 aktien up +1.15% SBO AG 26.200 aktien down -1.13% STRABAG SE 72.20 aktien down -2.83% UNIQA Insurance Group AG 12.340 aktien down -3.89% VERBUND AG Kat. A 63.95 aktien down -0.78% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.250 aktien down -6.25% Wienerberger AG 26.040 aktien up +0.08% voestalpine AG 31.120 aktien down -1.71%
  1. oe24.at
  2. Business
Darum wackeln in Österreich plötzlich 50.000 Jobs
© Getty

Wer betroffen ist

Darum wackeln in Österreich plötzlich 50.000 Jobs

19.10.25, 08:33
Teilen

China hat seine Exportbeschränkungen für Seltene Erden verschärft - ein Schritt mit weitreichenden Folgen für die Weltwirtschaft.  

Die USA reagierten prompt mit der Drohung neuer Strafzölle. "Es geht hier um China gegen die Welt", sagte US-Finanzminister Scott Bessent.

Für Österreich könnten die Folgen gravierend sein: Laut der Unternehmensberatung McKinsey sind bis zu 50.000 Arbeitsplätze bedroht, sollte China als Hauptlieferant Seltener Erden ausfallen - insbesondere in der Automobil- und Maschinenbauindustrie.

Seltene Erden als Schlüssel für Elektromobilität

Seltene Erden sind essenziell für moderne Technologien - von Laptops über Windräder bis zu E-Autos. Besonders wichtig sind sie für Permanentmagnete, die in Elektromotoren verbaut werden. Laut dem Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) importierte Österreich 2023 rund die Hälfte dieser Magnete direkt aus China - im Wert von 21,2 Millionen Euro.

Fällt China als Lieferant aus, geraten ganze Industriezweige ins Wanken. BMW meldet bereits Engpässe, Ford musste im Mai ein Werk in Chicago vorübergehend schließen. Auch europaweit drohen Produktionsstopps: Laut Europäischer Handelskammer in China könnte es bereits ab Dezember zu Ausfällen kommen. "Die ganze Autobranche ist in voller Panik", sagt Frank Eckard, Chef des Magnethändlers Magnosphere.

Misha Glenny, Direktor des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), sieht Europa als größten Verlierer im Handelsstreit zwischen China und den USA. China kontrolliert 69 Prozent des Weltmarkts und 91 Prozent der Verarbeitung Seltener Erden - und produziert dadurch Windräder und E-Autos deutlich günstiger als Europa.

Diversifizierung als Ausweg

Um die Abhängigkeit Europas zu verringern, empfehlen Experten neue Partnerschaften mit rohstoffreichen Staaten. Im Fokus steht Lithium, zentral für Batterien in Elektroautos. Große Vorkommen finden sich etwa in Brasilien. Ein EU-Abkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur könnte laut Glenny ein wichtiger Schritt zur Diversifizierung der Lieferketten sein.

Doch das Abkommen ist umstritten: Greenpeace warnt vor Umwelt- und Sozialrisiken. Der Ökonom Harald Oberhofer vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) hält dagegen: "Wenn wir unabhängiger werden wollen, müssen wir diversifizieren. Handelsabkommen sind ein zentraler Hebel. Wenn wir das ablehnen, sterben wir in Schönheit."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden