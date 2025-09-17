Die ganze Teuerungs-Liste: Was alles teurer wurde

Die Inflation kletterte im August auf 4,1 Prozent. Die ganze Liste, welche Produkte wie viel teurer wurden, finden Sie hier.

Nach 3,6 Prozent im Juli wartete die Statistik Austria mit dem nächsten Teuerungs-Schock auf. Im August kletterte die Inflation auf satte 4,1 Prozent. "So hoch war die Teuerungsrate zuletzt im März 2024", bestätigte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk am Mittwoch die bereits in der Schnellschätzung erwarteten Zahlen.

Inflation ohne Gastro, Strom und Nahrung bei 2,2 Prozent

Besonders bitter: Die stärksten Preistreiber sind ausgerechnet Strom, Nahrungsmittel und Gastronomie. Ohne diese drei Bereich wäre die Inflationsrate bei lediglich 2,2 Prozent, also nahe am Zielwert von 2 Prozent. Im Vergleich zum Juli erhöhte sich das Preisniveau um 0,2 Prozent.

Auf Platz 1 der Teuer-Liste liegen Verwaltungsgebühren, also etwa Reisepässe oder Führerscheine beantragen. Die Gebühren wurden im Juli von der Regierung kräftig erhöht, blieben aber dementsprechend im Vergleich zum Vormonat unverändert.

Die ganze Liste mit der entsprechenden Inflation in Prozent:

Der erste aussagekräftigere Posten findet sich auf Platz 2 mit Strom. Dieser stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 37,2 Prozent! Das wirkt sich auch auf die Bereiche Wohnen, Wasser und Energie aus, die mit einem Plus von 6,1 Prozent den größten Anteil an der Teuerung stellen.

Die Überbegriffe Wohnen, Wasser und Energie werden stärker gewichtet als etwa Strom und haben daher einen größeren Effekt auf den Gesamtindex.

Ausgelöst wurde der Anstieg durch den Wegfall der staatlichen Strompreisbremse sowie höhere Netzentgelte und Abgaben.

Ebenfalls deutliche teurer wurden Kakao und Schokoladenpulver (+24,8 %), Kaffee (+23,8 %) und Rind- und Kalbfleisch (19,1 %).