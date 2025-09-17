Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.100 aktien down -0.25% Andritz AG 59.85 aktien down -0.99% BAWAG Group AG 107.10 aktien down -2.28% CA Immobilien Anlagen AG 22.500 aktien up +1.53% CPI Europe AG 18.280 aktien down -0.76% DO & CO Aktiengesellschaft 227.00 aktien up +1.57% EVN AG 23.450 aktien up +2.18% Erste Group Bank AG 81.90 aktien up +1.17% Lenzing AG 26.350 aktien up +0.76% Mayr-Melnhof Karton AG 79.70 aktien down -1.12% OMV AG 45.580 aktien down -1.13% Oesterreichische Post AG 29.100 aktien up +0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.120 aktien down -1.54% SBO AG 26.150 aktien down -0.19% Telekom Austria AG 9.470 aktien up +0.53% UNIQA Insurance Group AG 12.180 aktien down -0.49% VERBUND AG Kat. A 60.85 aktien up +0.58% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.050 aktien up +0.57% Wienerberger AG 28.760 aktien up +0.49% voestalpine AG 28.800 aktien down -0.21%
  1. oe24.at
  2. Business
Shopping Inflation
© Getty

Inflation

Die ganze Teuerungs-Liste: Was alles teurer wurde

17.09.25, 12:23
Teilen

Die Inflation kletterte im August auf 4,1 Prozent. Die ganze Liste, welche Produkte wie viel teurer wurden, finden Sie hier. 

Nach 3,6 Prozent im Juli wartete die Statistik Austria mit dem nächsten Teuerungs-Schock auf. Im August kletterte die Inflation auf satte 4,1 Prozent. "So hoch war die Teuerungsrate zuletzt im März 2024", bestätigte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk am Mittwoch die bereits in der Schnellschätzung erwarteten Zahlen. 

Inflation ohne Gastro, Strom und Nahrung bei 2,2 Prozent

Besonders bitter: Die stärksten Preistreiber sind ausgerechnet Strom, Nahrungsmittel und Gastronomie. Ohne diese drei Bereich wäre die Inflationsrate bei lediglich 2,2 Prozent, also nahe am Zielwert von 2 Prozent. Im Vergleich zum Juli erhöhte sich das Preisniveau um 0,2 Prozent. 

Auf Platz 1 der Teuer-Liste liegen Verwaltungsgebühren, also etwa Reisepässe oder Führerscheine beantragen. Die Gebühren wurden im Juli von der Regierung kräftig erhöht, blieben aber dementsprechend im Vergleich zum Vormonat unverändert. 

Die ganze Liste mit der entsprechenden Inflation in Prozent: 

Die ganze Teuerungs-Liste: Was alles teurer wurde
© oe24

Die ganze Teuerungs-Liste: Was alles teurer wurde
© oe24

Die ganze Teuerungs-Liste: Was alles teurer wurde
© oe24

Die ganze Teuerungs-Liste: Was alles teurer wurde
© oe24

Die ganze Teuerungs-Liste: Was alles teurer wurde
© oe24

Die ganze Teuerungs-Liste: Was alles teurer wurde
© oe24

Die ganze Teuerungs-Liste: Was alles teurer wurde
© oe24

Die ganze Teuerungs-Liste: Was alles teurer wurde
© oe24

Die ganze Teuerungs-Liste: Was alles teurer wurde
© oe24

Die ganze Teuerungs-Liste: Was alles teurer wurde
© oe24

Die ganze Teuerungs-Liste: Was alles teurer wurde
© oe24

Der erste aussagekräftigere Posten findet sich auf Platz 2 mit Strom. Dieser stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 37,2 Prozent! Das wirkt sich auch auf die Bereiche Wohnen, Wasser und Energie aus, die mit einem Plus von 6,1 Prozent den größten Anteil an der Teuerung stellen. 

Die Überbegriffe Wohnen, Wasser und Energie werden stärker gewichtet als etwa Strom und haben daher einen größeren Effekt auf den Gesamtindex. 

Ausgelöst wurde der Anstieg durch den Wegfall der staatlichen Strompreisbremse sowie höhere Netzentgelte und Abgaben. 

Ebenfalls deutliche teurer wurden Kakao und Schokoladenpulver (+24,8 %), Kaffee (+23,8 %) und Rind- und Kalbfleisch (19,1 %).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden