Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.100 aktien up +0.96% Andritz AG 62.15 aktien up +0.08% BAWAG Group AG 114.80 aktien down -1.63% CA Immobilien Anlagen AG 23.640 aktien down -0.42% CPI Europe AG 18.820 aktien down -0.26% DO & CO Aktiengesellschaft 227.00 aktien down -3.4% EVN AG 23.850 aktien down -0.63% Erste Group Bank AG 86.10 aktien down -2.49% Lenzing AG 26.200 aktien down -2.06% Mayr-Melnhof Karton AG 81.30 aktien up +0.74% OMV AG 47.440 aktien down -0.75% Oesterreichische Post AG 29.000 aktien down -0.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.700 aktien down -2.04% SBO AG 29.350 aktien down -0.84% Telekom Austria AG 9.500 aktien up +0.64% UNIQA Insurance Group AG 12.980 aktien down -1.22% VERBUND AG Kat. A 63.95 aktien down -0.7% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.700 aktien down -1.12% Wienerberger AG 31.440 aktien down -0.88% voestalpine AG 26.980 aktien down -1.17%
  1. oe24.at
  2. Business
Diese Kredit-Kunden bekommen jetzt Geld zurück
© Getty

Illegale Gebühren

Diese Kredit-Kunden bekommen jetzt Geld zurück

18.08.25, 13:22
Teilen

Nach OGH-Urteil kommt es nun zur Einigung um die Kreditbearbeitungsgebühren.

Arbeiterkammer (AK) und BAWAG haben sich im Streit um Kreditbearbeitungsgebühren auf eine Lösung für betroffene Kundinnen und Kunden verständigt. Diese können die Entgelte über ein Online-Formular bei der Bank zurückfordern, teilte die AK am Montag in einer Aussendung mit. Davon umfasst sind grundsätzlich Konsum-, Hypothekar- und Immobilienkredite, bei denen die Kreditbearbeitungsgebühr in Prozent des Kreditbetrags bemessen wurde.

Hintergrund ist eine Klage der Arbeiterkammer gegen von der BAWAG eingehobene Bearbeitungsgebühren in Höhe von 1,5 Prozent. Der Oberste Gerichtshof (OGH) befand diese im vergangenen März für unzulässig, da sich die prozentmäßig berechnete Gebühr allein an der Höhe des Kreditbetrages und nicht am tatsächlichen Aufwand für die Bank bemesse. In bestimmten Fällen, vor allem bei sehr hohen Kreditsummen, ergebe sich daher eine Überschreitung der tatsächlich anfallenden Kosten für das Geldhaus, argumentierte der OGH. Mit der Einigung zwischen AK und BAWAG besteht nun auch Klarheit über die Folgen des Urteils, nachdem Branchenvertreter einen automatischen Rückzahlungsanspruch durch das Urteil zuletzt bezweifelt hatten.

Höhe der Rückerstattung abhängig von Art des Kredits

Wie hoch der Anspruch auf Rückerstattung ausfällt, ist abhängig von der Art des Kredits: Bei Konsumkrediten wird die Kreditbearbeitungsgebühr nach Angaben der Arbeiterkammer zur Gänze rückerstattet, bei Immobilien erfolgt diese gestaffelt, abhängig von der Höhe der bezahlten Gebühr. Anspruch auf Rückerstattung besteht dabei für die vergangenen 30 Jahre. Unerheblich ist, ob der Kredit noch läuft oder nicht. Zudem können Kunden neben den Gebühren auch prozentmäßig verrechnete Entgelte der Bank für Zwischenfinanzierungen und Rahmenkredite zurückfordern. Auch diese sind laut OGH unzulässig.

Keine Angaben zu Rückzahlungssummen

Die BAWAG bestätigte die Einigung auf APA-Anfrage. Zu potenziellen Rückzahlungssummen bzw. zu den finanziellen Dimensionen wollte sich die Bank aber nicht äußern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden