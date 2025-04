DIESE Personen bekommen ab Mai mehr Gehalt

Hunderttausende Österreicher dürfen sich über mehr Geld freuen.

Im Zuge der Kollektiv-Verhandlungen steigen die Gehälter der meisten Österreicher in der Regel im Jänner - hunderttausende Arbeitnehmer dürfen sich heuer aber auch im Mai über eine Gehaltserhöhung freuen.

Gehälter steigen

Die rund 27.400 Beschäftigten der Holzindustrie erhalten mit 1. Mai um 2,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die IST-Löhne sowie IST-Gehälter steigen um 2,75 Prozent, aber maximal 90 Euro pro Monat. Da sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf einen zweijährigen Abschluss geeinigt haben, gibt es ab dem 1. Mai 2026 eine KV- und IST-Erhöhung um den Anstieg der Inflationsrate.

Am 1. Mai steigen auch die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter in Hotellerie und Gastronomie neuerlich an. Dies wurde bereits im Vorjahr fixiert.

Die Löhne steigen ab Mai um die Jahresinflation zuzüglich 1,0 Prozent an. Damit liegt der Mindestgehalt nun erstmals bei mehr als 2.000 Euro.