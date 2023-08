Neue iPhone 15 Pro-CAD-Leaks haben Apples größte Design-Änderungen der Generation enthüllt. Erste Fotos zeigen das neue iPhone 15 Pro. Der User MajinBu hat ein Nahaufnahme-Foto von dem gepostet, was angeblich der USB-C-Anschluss des iPhone 15 Pro sein soll.

Es wird erwartet, dass Apple bei der Implementierung von USB-C einige kontroverse Elemente einbringen wird. Erstens wird erwartet, dass sich die USB-C-Leistung zwischen dem iPhone 15 Pro und den Standardmodellen stark unterscheiden wird. Zweitens wird vermutet, dass Apple einen Authentifizierungs-Chip einbauen wird, der die USB-C-Anschlüsse kontrolliert.

