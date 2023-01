Google-Mutter Alphabet streicht weltweit 12.000 Jobs

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet kündigt an, insgesamt 12.000 Stellen abzubauen – das sind 6% der weltweiten Belegschaft.

Wie Alphabet-CEO Sundar Pichai in einem Mail an die Mitarbeiter verkündete, soll der Google-Mutterkonzert rund 12.000 Jobs streichen. Pichai übernehme „die volle Verantwortung für die Entscheidungen", heißt es in dem Rundschreiben weiter. Grund für die Entlassungswelle sei die generelle Weltwirtschaftskrise.

Damit folgt Alphabet Tech-Giganten wie Amazon, Facebook und Co. nach – Facebook musste im November 11.000 Stellen streichen, während Amazon im Jänner bekannt gegeben hat, dass 18.000 Beschäftigte gekündigt werden. Twitter hatte schon nach der Übernahme durch Elon Musk im Oktober 3.000 Angestellte entlassen.