Papst traf Apple-Chef Tim Cook

Papst Franziskus hat am Montag im Vatikan Apple-Chef Tim Cook empfangen.

Das Treffen fand im Rahmen einer Privataudienz statt, teilte der Vatikan mit. Cook befindet sich in Italien, da er den Titel des Doktors Honoris Causa in "Innovation and international Management" an der Universität "Federico ll." in Neapel erhalten hat.

Im Juli hatte der Papst Tesla-Chef Elon Musk und vier seiner acht Kinder getroffen. Musk postete auf Twitter ein Bild, auf dem er mit dem Papst zu sehen ist. Musk hatte mit dem Papst damals ausführlich über Neuerungen in der Technologie gesprochen.