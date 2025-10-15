Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.450 aktien up +1.97% Andritz AG 61.55 aktien up +0.9% BAWAG Group AG 112.80 aktien up +1.26% CA Immobilien Anlagen AG 24.320 aktien up +0.5% CPI Europe AG 17.760 aktien up +0.4% DO & CO Aktiengesellschaft 224.00 aktien up +0.45% EVN AG 24.400 aktien up +1.67% Erste Group Bank AG 86.90 aktien up +0.99% Lenzing AG 25.000 aktien up +1.21% OMV AG 43.800 aktien up +0.83% Oesterreichische Post AG 29.500 aktien up +0.17% PORR AG 30.350 aktien down -0.98% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.880 aktien up +2.33% SBO AG 26.950 aktien up +0.56% STRABAG SE 75.40 aktien down -9.16% UNIQA Insurance Group AG 13.020 aktien down -1.21% VERBUND AG Kat. A 63.60 aktien up +0.24% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.550 aktien down -0.31% Wienerberger AG 26.300 aktien up +0.38% voestalpine AG 32.320 aktien up +0.12%
  1. oe24.at
  2. Business
Pepco
© Getty

In Deutschland

Diskonter Pepco feuert 165 Mitarbeiter

15.10.25, 10:00
Teilen

Der angeschlagene deutsche Ableger des Textil-und Spielzeug-Händlers Pepco wird fast die Hälfte seiner Filialen in Deutschland schließen. 

Der angeschlagene deutsche Ableger des Textil-und Spielzeug-Händlers Pepco wird fast die Hälfte seiner Filialen in Deutschland schließen. Wie das Unternehmen mitteilte, werden 28 Geschäfte "wegen mangelnder wirtschaftlicher Perspektiven bis Ende Jänner 2026 nach Beendigung der üblichen Abverkaufsmaßnahmen" aufgegeben. 36 Filialen sollen weiterbetrieben werden. Aus Österreich hatte sich Pepco 2024 komplett zurückgezogen.

Die Pepco Germany GmbH ist insolvent, im Juli beantragte das Unternehmen beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg ein Schutzschirmverfahren. Zur Begründung wurden damals operative Verluste und strukturelle Herausforderungen im Filialnetz angegeben.

165 Mitarbeiter betroffen

Von den Filialschließungen und einer geplanten Verschlankung der Verwaltung in Berlin sind dem Unternehmen zufolge gut 165 der circa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Ihnen werde in Kürze gekündigt.

Pepco verkauft vor allem Kleidung, aber auch Spielzeug und Deko-Artikel. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen Action und Tedi, die beide zuletzt stark expandiert sind. Dies hatte auch Pepco geplant. Vor zwei Jahren kündigte das Unternehmen an, hierzulande langfristig bis zu 2.000 Filialen eröffnen zu wollen

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden