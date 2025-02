Easystaffmed: Personalvermittlung im medizinischen Bereich

›easystaff‹ gründete neues innovatives Start-up >easystaffmed< und startet in Österreich die Personalvermittlung für den medizinischen Sektor.

Das neue Unternehmen der easystaff-Gruppe hat sich spezialisiert auf die Arbeitskräfteüberlassung und Vermittlung für das Gesundheitswesen und richtet sich somit an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Ambulatorien, Arztpraxen und Ordinationen. Als spezialisiertes Start-up im Bereich der Arbeitskräfteüberlassung für den medizinischen Sektor vereint das neue Unternehmen, easystaffmed, die Erfahrung und den Erfolg von easystaff. Mit einem frischen, zielgerichteten Unternehmergeist und Fokus auf die spezifischen Bedürfnisse der Gesundheitsbranche.

easystaff Medical Services GmbH (v.l.n.r.): Anja Sillipp, Projektmanagerin und DGKP, Alex Tisch, Geschäftsführer, Tatjana Ivic, Projektmanagerin und DGKKP, Michael Kraak, Leiter Operations. © easystaff ×

Expertise für den Gesundheitsbereich

Fachkräfte. Mit der DNA von easystaff - höchster Flexibilität und unkomplizierter Abwicklung - bietet easystaffmed hochqualifiziertes Fachpersonal, auch stunden- und tageweise, und somit gezielte Lösungen zur Bekämpfung des hohen Fachkräftemangels im Gesundheitsbereich. Ein wichtiger Schlüsselfaktor von easystaffmed ist die Kombination von medizinischer Expertise und unternehmerischem Know-how: easystaffmed, wird von einem erfahrenen Management-Team geführt: Alex Tisch, langjähriger Manager bei einem der weltweit größten Personaldienstleister, übernimmt die Geschäftsführung, während Michael Kraak, langjähriger Unitleiter bei easystaff, als Leiter Operations tätig ist. Besonders hervorzuheben ist das medizinische Know-how im Team: Mit Anja Sillipp und Tatjana Ivic als Projektmanagerinnen, beide diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen (DGKP), setzt das neue Unternehmen auf höchste Qualität in der Auswahl und Schulung der Fachkräfte.

„Die Pflegebranche steht im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und wirtschaftlichem Druck – hier kann die Personaldienstleistung eine entscheidende Brücke schlagen. Flexible Arbeitsmodelle, gezielte Fachkräftegewinnung und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht nur Lösungen für akuten Personalmangel, sondern auch Chancen, das Berufsbild der Pflege langfristig attraktiver zu gestalten. Nur durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Pflegeeinrichtungen und Personaldienstleistern schaffen wir ein nachhaltiges Fundament für Qualität und Menschlichkeit in der Pflege. Als Start-up vereinen wir frischen Unternehmergeist mit der Erfahrung und Stabilität eines etablierten, erfolgreichen Players in der Personalbranche. Den einzigartigen easystaff-Spirit tragen wir auch in unseren Bereich – mit dem Anspruch, schnelle, flexible und effiziente Lösungen zu liefern, die begeistern.“, sagt Alex Tisch, Geschäftsführer easystaffmed.

Besonders hervorzuheben ist auch die Vision, die wirtschaftlichen Herausforderungen im Pflegesektor mit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Pflegeeinrichtungen und Personaldienstleistern zu adressieren. So wird easystaffmed nicht nur eine unmittelbare Hilfe für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Ärztezentren bieten, sondern auch zu einer nachhaltigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Qualität in der Pflege beitragen. www.easystaffmed.at