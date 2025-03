Eier-Alarm - ausgerechnet vor Ostern!

Nicht nur in den USA gibt es derzeit einen Eiermangel, auch bei uns werden die Eier ausgerechnet vor Ostern knapp. Betroffen davon sind vor allem Bio-Eier. Gründe dafür sind weniger Legehennen, die Teuerung und die Vogelgrippe.

Die Nachfrage nach Eiern ist derzeit besonders groß. „Grundsätzlich ist das immer so vor Ostern, das bewegt sich so von Jänner bis in die Karwoche. Da haben wir einen erhöhten Verbrauch oder Bedarf an Eiern zwischen 35 und 40 Prozent“, so Eier-Produzent Johannes Edhofer gegenüber dem ORF.

Teuerung und Vogelgrippe

Besonders bei Bio-Eiern kommt es derzeit in einigen Supermärkten zu Engpässen. Ein Grund dafür ist die Teuerung der letzten Jahre. „Bei den Bauern ist es natürlich so, dass vor zwei, drei Jahren, als die Teuerungskrise gekommen ist, die Eier dementsprechend teurer wurden und der Konsument dann nicht mehr so viel auf die Bio-Eier zurückgegriffen hat", erläutert Martin Schrall, Obmann der Geflügelwirtschaft Niederösterreich. Viele Bauern haben auf konventionelle Produktion im Freilandbereich umgestellt.

Aber auch die Vogelgrippe spielt eine Rolle. Die Gastronomie, die normalerweise Eier aus dem EU-Ausland importiert, greift nun auch auf österreichische Eier zurück. Zudem mussten auch bei uns 200.000 Tiere wegen der Vogelgrippe getötet werden.

Die Supermarkt-Ketten beruhigen aber. Man sei zuversichtlich, dass der Bedarf an Ostereiern und frischen Eiern zu Ostern gedeckt werden kann.