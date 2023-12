Einigung: Wien Energie-Kunden bekommen Ausgleichszahlung

Mehrere hunderttausend Strom- und Gas-Kunden der Wien Energie erhalten nach erfolgreicher Einigung mit dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) Einergiekosten-Ausgleichszahlungen.

Die Höhe der jeweiligen Ausgleichszahlung ist abhängig vom jeweiligen Verbrauch. Ein Durchschnittshaushalt soll dadurch bis zu 275 Euro erhalten. Kunden, die der Tarifumstellung damals ausdrücklich zustimmten, erhalten einen geringeren Betrag.

Der VKI hatte Wien Energie im Auftrag des Sozialministeriums geklagt. Die Wien Energie hat im vergangenen Jahr laufende Verträge von Kunden automatisch umgestellt. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Geschäftsbedingungen so angepasst, dass Preisänderungen einfach an die Verbraucher weitergegeben wurden. „Gegen diese Vorgangsweise sind wir energisch und letztlich erfolgreich vorgegangen“, erklärt der für Konsumentenschutz verantwortliche Minister Johannes Rauch. „Gerade in Zeiten hoher Preissteigerungen ist der Schutz der Konsument:innen besonders wichtig.“ Die Ausgleichszahlungen erfolgen im Frühjahr, alle betroffenen Kunden werden von der Wien Energie informiert.

Weitere Infos folgen