Enthüllt: SO versteckte Benko seinen Geheimtresor

Es ist ein Fund, der selbst hartgesottene Ermittler staunen ließ: Bei einer Razzia im Januar entdeckten Polizisten einen geheimen Bunkerraum in einem Tiroler Einfamilienhaus – samt verstecktem Panzerschrank hinter einer Pappwand.

Der Inhalt: Luxus pur – sieben Diamantringe, acht goldene Manschettenknöpfe, elf hochkarätige Uhren und 120.000 Euro Bargeld. Das geht aus Einsatzprotokollen hervor, die der BILD vorliegen.

Der spektakuläre Zugriff am 23. Januar ist Teil der Ermittlungen gegen den einstigen Signa-Chef René Benko (46). Er gilt als zentrale Figur im größten Immobilien-Desaster Europas – Milliardenverluste, Firmenpleite, Ermittlungen wegen Insolvenzverschleppung und möglichem Betrug.

Auf die Spur des geheimen Tresors brachte die Fahnder ein Tippgeber aus dem engsten Umfeld: ein ehemaliger Leibwächter Benkos. Um Punkt 8.30 Uhr standen Ermittler des Bundeskriminalamts und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vor dem Haus im Dorf Pfunds (Tirol). Eine Angehörige von Benkos Ehefrau Nathalie (42) führte sie direkt zum Bunkerraum im Keller.

Panzerschrank hinter Pappwand

Im Panzerschrank entdeckten die Beamten auch ein Juwel des New Yorker Luxushauses Harry Winston – ein Geschenk Benkos an seine Frau, belegt durch eine Quittung: 2,16 Millionen Euro in Schweizer Franken. Die Ermittler ordnen den Schmuck eindeutig Nathalie Benko zu.

Brisant: Bei den Uhren – Verkehrswert rund 230.000 Euro – vermuten die Fahnder, dass sie René Benko selbst gehören und bei der Insolvenz bewusst verschwiegen wurden. Besonders eine Uhr geriet ins Visier: eine Patek Philippe Nautilus 5980R-001, Marktwert rund 90.000 Euro. Auf Fotos hatte man sie zuvor mehrfach an Benkos Handgelenk gesehen – jetzt tauchte sie im Tresor wieder auf.

Für die Ermittler ist klar: Benko verschwieg Vermögenswerte, ein strafbarer Vorwurf. Der Milliardär bestreitet das. Doch der geheime Tresor passt ins Bild einer diskret geführten Groß-Ermittlung: monatelang hörte die WKStA Telefonate des Signa-Gründers ab, ließ Observierungen durchführen, dokumentierte seine Wege in einem schwarzen Mercedes-AMG – auch das belegen Unterlagen, die BILD einsehen konnte.