Erster Billa Kaufmann in Kärnten: Rauter eröffnet Markt in Villach

Mit persönlicher Handschrift, regionalem Sortiment und starkem Team: Emanuel Rauter startet als erster Billa Kaufmann Kärntens durch und übernimmt den Markt in der Purtscherstraße in Villach.

Die Obst- und Gemüseabteilung im BILLA Markt in der Purtscherstraße. © BILLA AG / Patrick Sommeregger-Baurecht

Der Billa Markt in der Purtscherstraße 2 in Villach hat einen neuen Leiter – und dieser ist eine Premiere für das südlichste Bundesland Österreichs: Emanuel Rauter ist der erste selbstständige Billa Kaufmann Kärntens. Der gebürtige Kärntner begann seine Karriere 2012 als Feinkostmitarbeiter, durchlief mehrere Stationen im Unternehmen und war zuletzt Marktmanager in Wernberg. Jetzt erfüllt er sich mit der Eröffnung seines eigenen Markts den Traum von der Selbstständigkeit. „Ich freue mich, nach vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei Billa nun als erster Kaufmann in Kärnten meinen eigenen Markt zu führen“, sagt Emanuel Rauter. „Der Wunsch, unternehmerisch tätig zu sein und noch mehr Verantwortung zu übernehmen, hat mich schon lange begleitet. Das Billa Kaufleute-Modell schafft dafür die passenden Rahmenbedingungen.“

Als regionale Spezialität bietet BILLA Kaufmann Rauter u.a. Wurstwaren der Fleischerei Peter Smole aus St. Stefan an der Gail im Markt an. © BILLA AG / Patrick Sommeregger-Baurecht

Regionalität als Herzensanliegen

Auf rund 600 m² Verkaufsfläche bietet der neue Billa Markt ein vielfältiges Sortiment mit besonderem Fokus auf regionale Produkte. Kunden finden hier unter anderem Spezialitäten wie Wurstwaren des Familienbetriebs Frierss aus Villach, Kärntner Kasnudeln von Rudorfer’s Nudlamt aus Wernberg, Produkte der Fleischerei Peter Smole aus St. Stefan an der Gail sowie Krappfelder Eis aus Kappel am Krappfeld.

„Es ist mir ein großes Anliegen, meinen Markt regional zu verankern und auf die Bedürfnisse der Kunden gezielt einzugehen. Gemeinsam mit meinem Team bin ich überzeugt davon, einen echten Mehrwert für die Region zu bieten“, betont Rauter.

Auch ökologische Aspekte werden berücksichtigt: Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sorgt für nachhaltige Energieversorgung, und mit sogenannten Rettersackerln – gefüllt mit Obst, Gemüse oder Gebäck – wird ein aktiver Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung geleistet.

Das Team von BILLA Kaufmann Rauter freut sich auf seine Kunden. © BILLA AG / Patrick Sommeregger-Baurecht

14-köpfiges Team mit lokaler Erfahrung

Emanuel Rauter wird von einem Team aus 14 Mitarbeitenden, darunter ein Lehrling, unterstützt. Viele von ihnen waren bereits vor der Wiedereröffnung im Markt beschäftigt und bringen Erfahrung sowie ein gutes Gespür für die Wünsche der Villacher Kundschaft mit. Neben kompetenter Beratung sorgt das Team durch tägliche Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten für frischen Nachschub in den Regalen. Darüber hinaus engagiert sich das Team auch sozial: In Kooperation mit dem Verein together, dem Roten Kreuz und Arge Sozial werden regelmäßig Lebensmittel an bedürftige Menschen in der Region gespendet.

Kaufleute-Modell wächst weiter – auch für Externe„Es freut uns sehr, dass wir mit Emanuel Rauter und seinem Markt unser Billa Kaufleute-Modell nun auch in Kärnten etablieren können“, erklärt Brian Beck, Billa Vorstand Großhandel und Kaufleute. „Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement ist er eine echte Bereicherung für BILLA und die Region.“Derzeit zählt Billa österreichweit 27 selbstständige Kaufleute. Bis Ende 2025 soll die Zahl auf über 40 steigen. Ab 2026 wird das Modell auch für externe Interessenten geöffnet – also für Menschen, die bisher nicht bei Billa oder Rewe tätig waren. Ziel ist es, unternehmerisch denkenden Personen mit regionaler Verbundenheit neue Perspektiven zu bieten – unterstützt durch das umfassende Know-how der Billa Organisation.