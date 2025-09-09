Alles zu oe24VIP
Falkensteiner erneut beliebteste Tourismusmarke Österreichs
Ranking

Falkensteiner erneut beliebteste Tourismusmarke Österreichs

09.09.25, 10:41
Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) ist zum achten Mal in Folge zur beliebtesten Tourismusmarke Österreichs gekürt worden und  sie ist erstmals unter den Top 10 aller Branchen.

Beim 30. Gewinn-Image-Ranking gelang der Gruppe darüber hinaus ein historischer Erfolg: Erstmals konnte sich das Unternehmen unter die zehn bestbewerteten Marken Österreichs über alle Branchen hinweg platzieren.
Das jährliche Ranking des Wirtschaftsmagazins Gewinn basiert auf einer Befragung von rund 30.000 Leserinnen und Lesern und Newsletter-Abonnenten. Seit drei Jahrzehnten werden dabei die heimischen Unternehmen mit dem besten Image, höchstem Vertrauen und ausgeprägter Zukunftsorientierung ermittelt. Bewertet werden Marken aus insgesamt 15 Branchen und acht Sonderkategorien.

Andreas Falkensteiner (Aufsichtsratsmitglied FMTG), Otmar Michaeler (CEO FMTG) und Erich Falkensteiner (Aufsichtsratsvorsitzender FMTG)

„Für uns ist diese Platzierung weit mehr als eine Auszeichnung. Sie bestätigt die Strategie, die wir seit Jahren verfolgen: konsequente Qualität, Innovationskraft und authentische Erlebnisse für unsere Gäste“, erklärt Otmar Michaeler, CEO und Eigentümer der FMTG. „Dass wir nun zu den Top 10 Marken Österreichs zählen, verdanken wir dem Engagement unserer Mitarbeiter, Investoren und Partner. Trotz unseres Wachstums sind wir unserem Kern treu geblieben: Gastgeber zu sein.“


Tourismusmarke mit Signalwirkung über die Branche hinaus
Dass Falkensteiner nicht nur im Tourismussektor, sondern auch im Vergleich mit großen Playern aus Industrie, Handel und Technologie vorne liegt, unterstreicht die wachsende Bedeutung von touristischen Marken für den gesamtwirtschaftlichen Wettbewerb. Die FMTG zählt zu den führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sieben europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, drei Apartment-Anlagen und zwei Premium Campingplätze, die FMTG Development, die FMTG Invest und den Tourismusberater Michaeler & Partner.

„Unser Erfolg steht und fällt mit den Menschen. Wertschätzung, Weiterentwicklung und ein starkes Miteinander sind die Grundlage unserer Arbeit. Diese Anerkennung zeigt, dass sich Investitionen in Menschen mit Weitblick und Herz lohnen“, betont Erich Falkensteiner, Eigentümer und Aufsichtsratsvorsitzender.Mit der neuerlichen Auszeichnung und der erstmaligen Aufnahme in die Top 10 aller österreichischen Marken unterstreicht Falkensteiner Michaeler Tourism Group ihre Position als Leitunternehmen der heimischen Tourismusbranche – und als Marke, die auch über Branchengrenzen hinweg Vertrauen und Zukunftsorientierung ausstrahlt.

