FH Wien der WKW: Tourismusstudium mit vielen Praxisprojekten

Der Master Urban Tourism & Visitor Economy Management und der Bachelor Tourismus-Management punkten mit Praxisnähe. Bis 31. März kann man sich um einen Studienplatz bewerben.

Der internationale Tourismus boomt trotz wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten und eröffnet hervorragende Karriereperspektiven. Die FH Wien der Wirtschaftskammer Wien schafft mit ihren Bachelor- und Master-Studiengängen in Tourism & Hospitality Management die beste Basis für eine erfolgreiche Laufbahn in dieser spannenden Branche.

Beide Studiengänge punkten mit viel Praxisnähe wie durch zahlreiche Praxisprojekte, Exkursionen und Auslandsaufenthalte. „Der Tourismus ist eine der dynamischsten Branchen weltweit. Unsere Absolventinnen und Absolventen sind bestens darauf vorbereitet, die Herausforderungen der Zukunft mit innovativen Lösungen zu meistern. Daher sind sie auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt“, erklärt Florian Aubke, Leiter des Studienbereichs Tourism & Hospitality Management der FHWien der WKW.



Englischsprachiger Master in nachhaltigem Städtetourismus

Der Master-Studiengang Urban Tourism & Visitor Economy Management bildet Expertinnen und Experten aus, die kreative Lösungen für einen nachhaltigen Tourismus in vielbesuchten Städten erarbeiten und umsetzen. Das berufsbegleitende Studium, das in englischer Sprache angeboten wird, bietet durch E-Learning örtliche und zeitliche Flexibilität. Die Studierenden profitieren vom Austausch mit internationalen Fachleuten und Praxisprojekten mit Unternehmen. Außerdem schulen sie ihre Führungskompetenz und ihre Fähigkeit, datenbasierte Entscheidungen für komplexe Probleme zu treffen.

Bachelor in Vollzeit oder als duales Studium Beim Bachelor-Studiengang Tourismus-Management gibt es neben der bestens etablierten Vollzeitvariante seit 2023 die Option eines dualen Studiums. Dabei wechseln Theorie- und Praxisphasen einander ab. Ab dem zweiten Studienjahr verbringen die Studierenden die halbe Woche an der Hochschule und die zweite Hälfte beim Praxispartner, einem von über 60 Unternehmen der Tourismusbranche. Dort sind sie angestellt und bekommen ein Gehalt. Es ist das erste und bisher einzige duale Tourismusstudium Österreichs.Die Vollzeitvariante des Studiengangs besticht durch Praxisnähe ebenso wie durch Internationalität. So ist ein Semester für ein Berufspraktikum oder ein Studium im Ausland vorgesehen. Beides verbringen die Studierenden oft in so spannenden Ländern und Regionen wie Spanien, Hawaii, Südostasien oder der Karibik.Bis 31. März 2025 können sich Interessierte um einen Studienplatz bewerben. Open House mit Campus-Touren am 21. März. www.fh-wien.ac.at