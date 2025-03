Flug-Streik in Deutschland: 45 Flüge nach Wien gestrichen

Reisende müssen sich auf ein Chaos einstellen. Auch Verbindungen nach Graz, Salzburg, Linz und Innsbruck sind betroffen.

Am Montag wird an 13 deutschen Flughäfen ein 24-stündiger Warnstreik abgehalten – mit massiven Auswirkungen auf den Flugverkehr von und nach Österreich. 45 Flüge zwischen Wien und deutschen Städten wurden bereits gestrichen!

Kein einziger Flieger hebt ab

Normalerweise gibt es montags von Wien aus elf Flüge nach Frankfurt, sieben nach Düsseldorf und Hamburg, sechs nach München, fünf nach Stuttgart sowie zwei nach Hannover und Leipzig. Doch diesmal wird der Flugplan gehörig durcheinandergewirbelt. Vor allem zwischen Wien und Berlin, Frankfurt, Leipzig, Bremen und Hannover wird kein einziger Flieger abheben!

Salzburg, Graz, Linz: Auch Regionalflughäfen betroffen

Nicht nur der Flughafen Wien kämpft mit Flugausfällen. Auch in Salzburg wurden alle Flüge nach Frankfurt, Hamburg, München und Düsseldorf gestrichen! In Graz sind „erhebliche Einschränkungen“ angekündigt, alle sechs Verbindungen zwischen Linz und Frankfurt wurden bereits gestrichen. Auch in Innsbruck und Klagenfurt sieht es nicht besser aus.

Diese Flughäfen sind bestreikt

Der 24-Stunden-Streik trifft zahlreiche wichtige deutsche Airports: München, Stuttgart, Frankfurt, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin, Leipzig – sowie zusätzlich Weeze und Karlsruhe/Baden-Baden. Besonders bitter: In Hamburg begann der Streik sogar schon am Sonntag – die Gewerkschaft kündigte den Arbeitskampf nur 30 Minuten vorher an!

AUA: Alle Deutschland-Flüge betroffen

Austrian Airlines bestätigte auf APA-Anfrage: "Alle Verbindungen zwischen Österreich und Deutschland werden beeinträchtigt oder ganz gestrichen." Betroffene Passagiere, die ihre Kontaktdaten hinterlegt haben, werden direkt über Änderungen und Umbuchungen informiert. Der Flughafen Wien empfiehlt allen Reisenden, sich direkt bei der Airline oder beim Reiseveranstalter über den Status ihrer gebuchten Flüge zu erkundigen.