FPÖ warnt vor Aus für Gasimporte aus Russland

Freiheitliche warnen vor Energieabhängigkeit von den USA

Die FPÖ hat die Klimaziele der EU einmal mehr als unrealistisch, wohlstands- und wettbewerbsfähigkeitsgefährdend bezeichnet und einhergehend auch vor einem Aus von Gasimporten aus Russland gewarnt. Hintergrund sei, dass Katar drohe, seine LNG-Gaslieferungen in die EU zu stoppen, wenn die Union nicht das Lieferkettengesetz entschärfe. So gerate Europa in eine Energieabhängigkeit von den USA. Von dort soll mehr LNG-Gas importiert werden.

"Bedenkt man, dass aktuell 17 Prozent der europäischen LNG-Importe aus Russland stammen, wird klar, dass die europäischen Mitgliedsländer ihren Gasbedarf zukünftig nicht mehr decken können, wenn auch noch die LNG-Mengen aus Katar wegfallen", so Industriesprecher Axel Kassegger. Er verwies dabei in einer Aussendung am Sonntag darauf, dass die EU-Länder zuletzt täglich etwa zehn Prozent der gesamten EU-LNG-Importe aus Katar erhalten hätten. Der Freiheitliche warnte vor einer "neuerlichen Kostenexplosion der Energiepreise".