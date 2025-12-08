Für 11.500 Euro im Monat ist DIESE Luxus-Wohnung zu haben

Das Weiße Schloss sucht weiterhin nach Mietern. Eine Luxuswohnung mit Seesicht steht trotz Top-Lage seit über sechs Monaten leer – ebenso wie die Hälfte der Büroflächen.

Das Weisse Schloss am General-Guisan-Quai in Zürich sucht nach einem Schlossherrn oder einer Schlossherrin. Auf sie oder ihn wartet viel Luxus: Der prächtige Bau mit weisser Kalksteinfassade, Erkertürmchen und Spiegelgewölbe entstand Ende des 19. Jahrhunderts, als Zürich dank der Industrialisierung wirtschaftlich boomte.

© Screenshot Homegate.ch

Doch die Nachfrage hält sich in Grenzen. Eine 4,5-Zimmer-Wohnung mit 194 Quadratmetern geistert seit mehr als einem halben Jahr durch die Immobilienportale. Mietzins: 10'830 Franken pro Monat (≈ 11'560 Euro).

Himmlischer Ausblick auf den See

Dafür gibt es von der Dachterrasse aus einen sensationellen Blick über den Zürichsee. Historisches Anwesen, Seesicht und ein Mietpreis, der im Zürcher Luxussegment nicht einmal extrem heraussticht – dennoch bleibt die Wohnung unvermietet. Die Zürich Versicherung, der das Weisse Schloss gehört, erklärt knapp: Man erhalte laufend Anfragen und führe Besichtigungen durch.

© Screenshot Homegate.ch

Verkauf im Luxussegment

Eine mögliche Erklärung liefert der Ausbaustandard: Während günstige Wohnungen in Zürich massiv übernachfragt sind, herrscht im Luxussegment zunehmend Auswahl. Weiss übermalte Deckenbalken, fehlende Bodenheizung und ein schlichter Parkettboden überzeugen potenzielle Mieter offenbar kaum. Wer sich 130'000 Franken Jahresmiete (≈ 139'000 Euro) leisten kann, ist wählerisch. Das Weisse Schloss wurde erst vor gut zwei Jahren umfassend saniert.

© Screenshot Homegate.ch

Geisterschloss mitten in Züricher-City

Zürich hat damit mitten im Zentrum ein regelrechtes Geisterschloss. Die Versicherung bleibt dennoch gelassen: Die jährliche Wertsteigerung des Gebäudes dürfte die ausbleibenden Mieteinnahmen übertreffen.