© Getty Images

Weniger Kosten

Für DIESE Haushalte sinkt der Strompreis

11.08.25, 18:42
Vor allem die hohen Energie- und Stromkosten treiben die Inflation (3,5 % im Juli) an. Ein neues Gesetz soll für manche Haushalte diese Kosten günstiger machen.

Österreich kämpft weiterhin mit einer schwachen Wirtschaft und hohen Lebenshaltungskosten. Laut WIFO steckt der produzierende Bereich in einer Rezession, während die Strompreise seit Jahresbeginn um mehr als ein Drittel gestiegen sind. Diese Entwicklung treibt die Inflation, die im Juli bei 3,5 % lag – höher als im Euro-Raum.

Bundesweiter Sozialtarif für Strom

Um einkommensschwache Haushalte zu entlasten, sieht ein Entwurf zum neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz einen bundesweiten Sozialtarif für Strom vor, wie das Onlineportal "finanz.at" berichtet. Dieser soll den Nettopreis auf 6 Cent pro Kilowattstunde begrenzen, bis zu einem Jahresverbrauch von 2.900 kWh. Im Vergleich zu aktuellen Marktpreisen bedeutet das eine mögliche Ersparnis von mehreren Hundert Euro jährlich. Der Tarif soll einheitlich für alle Berechtigten gelten.

Vorteile im Mobilfunkbereich

Zusätzlich gibt es Vorteile im Mobilfunkbereich: Anbieter wie "Spusu", "A1", "Drei" und "Magenta" bieten stark vergünstigte oder sogar kostenlose Tarife für Anspruchsberechtigte. Beispielsweise stellt "Spusu" bei positiver Bewilligung einen Vertrag mit 2.000 Minuten, 1.000 SMS und 30 GB Daten gratis zur Verfügung; A1 lädt monatlich zehn Euro Guthaben auf.

Weitere Entlastungen möglich

Auch bei anderen Gebühren sind Entlastungen möglich. Geringverdiener können sich etwa von der Rezeptgebühr (7,55 € pro Medikament) und dem jährlichen E-Card-Serviceentgelt befreien lassen.

Das Maßnahmenpaket aus Preisdeckel, Sozialtarifen und Gebührenbefreiungen soll die finanzielle Belastung für einkommensschwache Haushalte reduzieren.

