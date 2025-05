GEDESAG feiert Spatenstich für Wohnprojekt ›Seibersdorf V‹

Neue Wohnmöglichkeiten für die Region Seibersdorf in Niederösterreich: Mit der neuen Wohnanlage „Seibersdorf V“ der GEDESAG wird das Angebot an hochwertigem und leistbarem Wohnraum für unterschiedliche Bedürfnisse und Lebensphasen in Seibersdorf erweitert.

Feierlicher Spatenstich für das Wohnbauprojekt ›Seibersdorf V‹ mit 14 barrierefreien Wohnungen und neun Reihenhäusern in Miete mit Kaufoption gesetzt. Besonders attraktiv ist die hervorragende Infrastruktur des Standorts: Kindergarten, Volksschule und ein Tagesheim für die Nachmittagsbetreuung befinden sich in unmittelbarer Nähe. Zudem sorgen praktische Ärzte, zahlreiche Vereine und vielseitige Freizeitangebote – darunter ein Sportbad, ein Reithof und mehrere Spielplätze – für eine hohe Lebens- und Freizeitqualität. Den Spatenstich für das neue Projekt nahmen unter anderem Bürgermeisterin Christine Sollinger, Abgeordneter zum NÖ Landtag, Christoph Kainz, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, und GEDESAG Vorstand Peter Forthuber vor. „Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Durch die NÖ Wohnbauförderung wird Wohnraum in höchster Qualität leistbar und erschwinglich. Mit dem Neubau der 14 Wohnungen und neun Reihenhäuser schaffen wir nicht nur für viele Familien eine neue Heimstätte, diese Investition setzt auch wirtschaftliche Impulse in der Region“, erklärt Abgeordneter zum NÖ Landtag Christoph Kainz. Interessante Grundrisse für unterschiedliche Wohnbedürfnisse Mit dem Wohnbauprojekt „Seibersdorf V“ entsteht eine moderne und zugleich energieeffiziente Wohnanlage. Die 2- und 3-Zimmer-Wohnungen bieten gute alltagstaugliche Grundrisse und somit hohen Wohnkomfort. Die Erdgeschoßwohnungen verfügen über eine Terrasse mit privatem Garten, während die oberen Geschoße mit Balkonen ausgestattet sind. Eine Aufzugsanlage sorgt für barrierefreie Erreichbarkeit aller Einheiten. Die Reihenhäuser bieten viel Platz für Familien. Jedes Haus verfügt über eine private Terrasse mit eigenem Garten sowie einen praktischen Außenabstellraum.„Mit dem Projekt Seibersdorf V setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung zukunftsorientierter Wohnbau. Barrierefreies Wohnen bedeutet für uns nicht nur den Abbau von baulichen Hürden, sondern auch die Schaffung von Lebensraum für alle Generationen“, betont Bgm. in Christine Sollinger.Die Bauausführung erfolgt nach den strengen Vorgaben des NÖ Wohnbauförderungsgesetzes.Nähere Infos und Vormerkungen zu dem Projekt unter Tel. 02732/83393, E-Mail: office@gedesag.at, www.gedesag.at