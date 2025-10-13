Glorit erweitert Rundum-Sorglos-Angebot im Haus- und Wohnbau um unabhängige Finanzierungsberatung

Der Kauf einer Immobilie ist nicht nur eine der größten Investitionen im Leben, sondern auch eine der komplexesten Entscheidungen.

Neben der Lage und Ausstattung spielen Preis, Finanzierung und rechtliche Abwicklung eine zentrale Rolle. Mit einer umfassenden Serviceoffensive erweitert Glorit sein Beratungs- und Betreuungsangebot. Kernstück ist die Integration einer unabhängigen Finanzierungsberatung in das Rundum-Sorglos-Paket – in Zusammenarbeit mit den erfahrenen Partnern Silvia Nahler und Ralph Decker von b4c consulting.

Die Finanzierung einer Immobilie ist so individuell wie ihre Käufer. Online-Rechner bieten nur grobe Orientierung, berücksichtigen aber weder persönliche Lebenssituationen noch bankenspezifische Details. „Ein Immobilienkredit sollte sich nach dem Leben der Kunden richten – nicht umgekehrt. Deshalb ist es entscheidend, die richtigen Voraussetzungen zu schaffen und langfristig flexibel zu bleiben“, betont Silvia Nahler. Gemeinsam mit Ralph Decker entwickelt sie maßgeschneiderte Finanzierungslösungen von klassischen Annuitätendarlehen über Fixzins- und Bauspardarlehen bis hin zu kombinierten Finanzierungsmodellen.

Die Beratung geht dabei weit über klassische Modelle hinaus:

· Nachhaltigkeit: Käufer profitieren von der Einbindung von grünen Finanzierungsmodellen für energieeffiziente Neubauten – ein Plus für die Umwelt und den Geldbeutel.

· Sicherheit: Gerade in unsicheren Zeiten werden flexible Rückzahlungsmodelle und Risikopuffer integriert, um langfristige Planbarkeit und Stabilität zu gewährleisten.



In Zeiten von Inflation, gestiegenen Lebenshaltungskosten und sich ändernden Rahmenbedingungen – etwa durch das Ende der KIM-Verordnung oder durch die aktuellen Gebührenbefreiungen – verlieren viele den Überblick. So liegen beispielsweise Bestangebote für Wohnbaukredite mit attraktiven Zinskonditionen aktuell bei rund 2,75 % fix auf 5 Jahre (Stand 16.09.2025). Genau hier setzen die Glorit-Partnern an: Sie begleiten Kunden wie ein Navi durch den Finanzierungsdschungel, vermeiden Umwege und verhandeln die besten Konditionen am Markt – selbstverständlich ist das Erstgespräch kostenlos. Dabei endet die Unterstützung nicht beim Vertragsabschluss – auch während der Kreditlaufzeit bleibt b4c an der Seite der Kundinnen und Kunden, um Anpassungen optimal zu gestalten.

„Das Leben verändert sich – die Finanzierung passt sich an.“ Dieses Prinzip prägt die Beratung von b4c. Ob Familiengründung, beruflicher Wechsel oder Pension: Finanzierungsmodelle werden so entwickelt, dass sie zu den unterschiedlichen Lebensphasen passen und auch morgen noch tragfähig sind.Mit der Integration der unabhängigen Finanzierungsberatung erweitert Glorit sein „Rundum-Sorglos“-Paket konsequent: Käufer erhalten nicht nur Zugang zu mehr als 120 exklusiven Projekten in Wien und Umgebung – von Penthouse-Wohnungen an der Alten Donau bis zu Einfamilienhäusern in Klosterneuburg –, sondern auch die passende Finanzierung und eine Begleitung, die den Erwerb von Wohneigentum erleichtert. Damit leistet Glorit gemeinsam mit b4c consulting einen Beitrag, den Zugang zu leistbarem Wohnen einfacher und sicherer zu machen.